Klaudia Halejcio przyzwyczaiła imponująco liczne grono swoich instagramowych obserwatorów do regularnego serwowania im barwnych scenek ze swojego życia rodzinnego. Czego się w końcu nie robi, by podtrzymać ich zainteresowanie i przyciągnąć kolejnych... Same pastelowe kadry tego nie załatwią. Na profilu młodej influencerki widzieliśmy już zatem wiele - poczynając od zabawy z nicią dentystyczną, poprzez mniej oczywiste uroki macierzyństwa, na locie helikopterem do tropikalnego raju kończąc. Ale teraz dopiero zrobiło się ciekawie.

Halejcio remontuje willę za dziewięć milionów. Pochwaliła się gabinetem. Na bogato

"Zaskocz mnie!" – tak postawione żądanie zbije z tropu niejednego mężczyznę. Cóż, wygląda na to, że ukochany Klaudii Halejcio stanął na wysokości zadania. W każdym razie udało mu się zorganizować randkę, i to jaką, bez wychodzenia z domu. Efektami jego starań celebrytka pochwaliła się w instagramowej relacji. Rzeczywiście, trudno byłoby coś takiego powtórzyć, jednak większość internautów ograniczy nie tyle fantazja, co zajmowany metraż.

Klaudia Halejcio ma w salonie strzelnicę?

Przyszłoby wam kiedykolwiek do głowy, że ku uciesze drugiej połówki w pokoju dziennym można by urządzić... strzelnicę? Ile razy w dorosłym życiu strzelaliście z łuku w domowym zaciszu? Ryzykowne przedsięwzięcie, prawda? Kadr zaprezentowany przez Klaudię pokazuje okazały salon w domu pary i samego Oskara, celującego z łuku do tarczy umiejscowionej kilkanaście metrów dalej. Gdy przyjrzymy się dokładniej, zobaczymy, że jedna ze strzał trafiła w sam środek okręgu. Nie wiadomo jednak, komu należy pogratulować pewnej ręki i tak bystrego oka.

Pomysł Oskara na randkę - skomentowała całość wyraźnie rozbawiona aktorka.

Trudno powiedzieć, czy ów pomysł się sprawdził, czy może wieczorek strzelecki to jednorazowy epizod. Jedno jest pewne - Oskarowi nie sposób odmówić inwencji.