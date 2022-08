Bądź na bieżąco. Aktualne informacje znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Cheryl McGregor i Quran McCain już od kilku miesięcy biją rekordy popularności na TikToku. Rozpoznawalność przyniósł im po prostu fakt, że są... razem. Para budzi jednak wiele emocji, a to wszystko ze względu na różnicę wieku. Kobieta jest starsza od męża o 37 lat - ona ma dziś 62, a on 25 lat. Ich kolejne nowe nagrania budzą u obserwatorów zarówno zainteresowanie, ciekawość jak i negatywne emocje. Oboje próbują odczarować stereotypy na temat wieku, a kolejnym na to dowodem ma być radosna nowina, którą niedawno ogłosili w mediach społecznościowych.

Tę parę z TikToka dzieli 37 lat. Spodziewają się dziecka

Małżeństwo poinformowało, że już wkrótce ich rodzina się powiększy. Po wielu miesiącach starań, udało im się bowiem znaleźć surogatkę. Para jest gotowa zapłacić fortunę, by sprowadzić na świat potomka. Jak poinformowali tiktokerzy, w Stanach Zjednoczonych skorzystanie z usług surogatki kosztuje od kilku do nawet kilkuset tysięcy dolarów.

Narodziny maleństwa zaplanowano na późną wiosnę 2023 roku. Choć będzie to pierwsze dziecko 25-latka, to dla 62-latki temat macierzyństwa nie jest obcy. Cheryl ma bowiem ośmioro dzieci i jest także babcią 17 wnucząt.

Jak doszło do pierwszego spotkania małżeństwa? Cheryl poznała Qurana, kiedy ten miał 15 lat. Pracował wówczas w restauracji, którą prowadził jej syn. Wkrótce połączyło ich uczucie i zaczęli wspólnie nagrywać wideo na TikToka. Szczegółową historię ich relacji opisywaliśmy tutaj.

