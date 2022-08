Przez lata pracy w mediach, Kazimiera Szczuka zdążyła przyzwyczaić do swojego specyficznego stylu bycia. Mimo że jej nieprzejednany charakter i bezkompromisowość wielokrotnie były powodem wielu kontrowersji wobec dziennikarki, to z drugiej strony stanowiły one o jej wyrazistości. Być może również tym sugerowało się kierownictwo stacji RMF FM, oferując Szczuce poprowadzenie "Popołudniowej rozmowy w RMF FM".

REKLAMA

Zobacz wideo

Kazimiera Szczuka poprowadzi audycję w RMF

Kazimiera Szczuka pojawi się w nowej powakacyjnej ramówce stacji, zastępując tym samym poprzednią prowadzącą Biankę Mikołajewską. Dyrektor informacji RMF, Marek Balawajder, komplementował doświadczenie i wszechstronność nowej pracownicy.

Kazimiera Szczuka w RMF FM to nowe spojrzenie dziennikarki posiadającej wieloletnie doświadczenia pracy w różnego typu mediach i redakcjach, od prasy po telewizję. RMF FM to stacja, w której jest miejsce dla dziennikarzy o różnych wrażliwościach i poglądach, tak samo jak zróżnicowane jest nasze społeczeństwo

Medialna przeszłość

Dla Szczuki będzie to z pewnością nieco inny rodzaj dziennikarskiego fachu niż ten, do którego zdążyła przywyknąć. Jej początki w mediach łączą się z pojawianiem na łamach "Gazety Wyborczej" oraz kwartalnika o tematyce feministycznej "Zadra". Z kolei później w masowej świadomości utrwaliła się jako prowadząca telewizyjne programy - "Pegaz" w TVP i przede wszystkim "Najsłabsze ogniwo" w TVN. To ta druga produkcja utrwaliła jej wizerunek jako kąśliwej i złośliwej.

Choć Kazimiera Szczuka jest postacią niejednoznaczną i mogącą wzbudzać skrajne emocje, to jej angaż stanowi ciekawy ruch transferowy na dziennikarskim rynku i może przyczynić się do zwiększenia słuchalności RMF FM.