Od kilku miesięcy plotkowano na temat transferu Roberta Lewandowskiego do FC Barcelony. Pogłoski okazały się prawdą, a kataloński klub trzy tygodnie temu ogłosił, że kapitan polskiej reprezentacji dołącza do drużyny. Zmiana klubu wiąże się również z przeprowadzką do Hiszpanii. Lewandowscy przez osiem ostatnich lat mieszkali w willi w Monachium, z której właśnie się wyprowadzają. Trenerka pokazała, jak im idzie.

Anna i Robert Lewandowscy wyprowadzają się z willi w Monachium

Anna i Robert Lewandowscy ponad rok temu kupili dom na Majorce, gdzie spędzają każdą wolną chwilę. Warta ponad trzy miliony euro rezydencja nie jest jednak jedynym ich zagranicznym lokum. Wciąż mają dom w Monachium, który ponoć planują sprzedać. Ekspert w rozmowie z "Faktem" zaznaczył, że sporo zarobią na nieruchomości, ponieważ ta w ciągu lat zyskała sporo na wartości.

Tak Lewandowscy urządzili się w Monachium. Stylowe wnętrza i własna siłownia

Anna Lewandowska wróciła z Majorki do Monachium, aby dopilnować wyprowadzki. Na Instagramie pokazała, jak idzie pakowanie. Trenerka mogła liczyć na pomoc zaprzyjaźnionych sąsiadów, którzy ją odwiedzili. Z prac porządkowych zrobiła się mała imprezka. Celebrytka wśród sterty kartonów zasiadła z przyjaciółmi, pałaszując jedzenie na wynos i w ten sposób pożegnała stare lokum. Gołym okiem widać, że towarzystwo bawiło się przednio.

Gdzie Anna i Robert zamieszkają w Barcelonie? Do tej pory nie mają jeszcze zakupionego nowego domu. Z pewnością po wyprowadzce z Monachium znajdą nowe cztery kąty. Na razie muszą zadowolić się posiadłością na Majorce.

Media o majątku Lewandowskiego. "Bogatsi tylko Neymar, Messi i Ronaldo"