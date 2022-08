Katarzyna Niezgoda wyjechała na urlop. W przeciwieństwie do wielu gwiazd i celebrytów nie pojechała jednak za granicę, ale postawiła na polskie morze.

REKLAMA

Zrzuciła 30 kilogramów i całkowicie zmieniła fryzurę. Tak wygląda dziś Katarzyna Niezgoda

Zobacz wideo Niezgoda w ogniu krytyki. Grafika okładki jej książki "poniosło"? Bizneswoman ODPOWIADA

Katarzyna Niezgoda na wakacjach

Katarzyna Niezgoda razem z przyjaciółmi wyjechała do Juraty. To właśnie tam wypoczywała na jednej z publicznych plaż. Nie obyło się bez spacerów brzegiem morza oraz wylegiwania się na słońcu. Niestety, celebrytka nie mogła liczyć na spokój i ciszę. W tłumie turystów wypatrzyli ją paparazzi. Najpierw przyłapali ją, jak z kubkiem w dłoni, we wzorzystej tunice, japonkach i okularach przeciwsłonecznych spacerowała po plaży. Celebrytka zrezygnowała z makijażu i związała włosy. Na jej rękach można było dostrzec pierścionki i bransoletki. Niezgoda nie zapomniała też o długich kolczykach.

Katarzyna Niezgoda na plaży Fot. Plotek Exclusive

Celebrytka, jak przystało na prawdziwą plażowiczkę, wskoczyła później w kostium kąpielowy. Bizneswoman postawiła na czarny, jednoczęściowy z kolorowymi wzorami na piersiach. To właśnie w nim zażywała kąpieli słonecznych.

Więcej zdjęć Katarzyny Niezgody z plaży w Juracie znajdziecie w naszej galerii, w górnej części artykułu.

Kim jest Katarzyna Niezgoda?

Katarzyna Niezgoda zyskała popularność dzięki związkowi z Tomaszem Kammelem. Para rozstała się w 2015 roku po dziesięciu latach związku. Głośno mówiło się też o aferze, której byli bohaterami - tzw. "Kammelgate". Niezgoda, będąc wiceprezeską banku Pekao SA, dawała prowadzonej przez ukochanego firmie ekskluzywne zlecenia na szkolenia. W efekcie oboje stracili pracę. Od kilku lat Niezgoda jest związana z muzykiem disco polo Pawłem Markiewiczem. Mężczyzna epizodycznie grał w takich serialach jak: "Na dobre i złe", "Barwy szczęścia" czy "Komisarz mama".