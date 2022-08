O tym, że Justyna Steczkowska żyje pół wieku, trudno było zapomnieć. Najpierw przypominała o tym na czerwcowym festiwal w Opolu, potem półnaga poruszała się do muzyki na Instagramie i deklarowała, że "kocha swoje 50 lat", które skończyła 2 sierpnia. Patrząc na to, jak dziś wygląda, ile ma energii i pasji do tego, co robi - wcale się nie dziwimy.

11 Agencja Gazeta Otwórz galerię Na Gazeta.pl