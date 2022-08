Joanna Kryńska zaręczona! Dziennikarka TVN24 pokazała pierścionek i ukochanego

Joanna Kryńska nie spieszyła się z ogłoszeniem radosnej nowiny, chcąc najpierw celebrować te chwile w gronie bliskich i przyjaciół. Choć oświadczyny partnera, Grzegorza "Gabora" Jędrzejewskiego, przyjęła już jakiś czas temu, dopiero teraz przyznała publicznie, że w jej życiu prywatnym zaszły zmiany. Najnowsze wpisy, jakie oboje zamieścili na instagramowych profilach, rozwiewają wszelkie wątpliwości, a fani mogą podziwiać gustowny pierścionek.

Nasza rodzina, przyjaciele cieszą się już razem z nami. Wy też jesteście nam bliscy i zawsze serdeczni, więc i z Wami dzielimy się naszą radością. Zaręczyliśmy się! To nie stało się dziś, ani wczoraj, ale teraz jest dobry moment by podzielić się radością. Teraz jest dobry moment by podzielić się radością" – napisała.

Z gratulacjami, obok dziesiątek widzów, pospieszyły też jej znane koleżanki, m.in. Dorota Gardias, Małgorzata Domagalik i Odeta Moro.

Dziennikarka TVN24 zaręczona. Kim jest jej wybranek?

Redaktorka pracuje w TVN24 od 2005 roku i mówi o sobie, że jest dzieckiem tej stacji. Pierwsze kroki stawiała tam jako reporterka w Sejmie, dziś prowadzi serwisy informacyjne. Kryńska była już zamężna, ale jej małżeństwo z dziennikarzem, Tomaszem Marcem, po kilku latach zakończyło się rozwodem. Para doczekała się dwóch synów, Franciszka i Jana.

Zobacz wideo Urodziny TVN24. Czego życzyć stacji?

Kim jest wybranek dziennikarki? Grzegorz Jędrzejewski to absolwent AWF, od najmłodszych lat pasjonujący się piłką nożną. Jak żartuje, jako chłopiec w bramce stanął z własnej woli, co podczas gier podwórkowych zdarza się rzadko. Obecnie jest bramkarzem Reprezentacji Artystów Polskich i Reprezentacji Polskich Dziennikarzy oraz trenerem bramkarzy. Widzowie Canal+ Sport znają go z programu TurboKozak. Wcześniej związany był m.in. z radiową Trójką, gdzie współtworzył audycję KOZA (Komitet Organizacyjny Zwalczania Apatii).

Czy będzie ślub? Wygląda na to, że tak! Kryńska podkreśliła, że wspólnie z synami zaplanowali już "ciąg dalszy".