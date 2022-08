19-letnia córka Björk rozpoczyna przygodę z modelingiem. Co za uroda

Isadora Bjarkardóttir Barney to córka islandzkiej piosenkarki Björk oraz amerykańskiego artysty i reżysera Matthew Barneya. 19-latka została właśnie twarzą najnowszej kampanii włoskiego domu mody Miu Miu. Zaprezentowała biżuterię, którą stworzyli artyści Nathalie Djuberg oraz Hans Berg.

REKLAMA

Zobacz wideo Modelki też robią karierę na dużym ekranie

Córka Björk nie boi się blasku fleszy. Rozpoczyna karierę modelki

Córka artystki dołączyła do szerokiego grona młodych gwiazd, które wystąpiły w kampanii dla włoskiej marki. Są to m.in. Emily Ratajkowski, gwiazda "Euforii" Sydney Sweeney, Emmy Corrin czy Demi Singleton. Miu Miu to młodzieżowa linia, która wywodzi się od wielkiego domu mody Prada. Znana jest z wyszukiwania wschodzących talentów branży mody. Nie ma się co dziwić, że zainteresowali się 19-latką. Doa, tak jak matka, ma ciekawą urodę. Wyróżnia ją, prosta, krótka grzywka oraz duże zielone oczy.

Biżuterię dla Miu Miu zaprojektowali i wykonali artyści Nathalie Djuberg oraz Hans Berg, zdjęcia do kampanii zrobił Julien Martinez Leclerc. Za stylizację odpowiadała Lotta Volkova. Aranżacja kampanii jest niecodzienna. Doa wchodzi bowiem w interakcję z istotami pozaziemskimi, które próbują ukraść jej biżuterię.

Kim Kardashian pokazała prawdziwą fryzurę. Tak wygląda po wyjściu z wody

Córka Björk nie skupia się jedynie na modelingu. Tak jak sławna mama, jest artystką na wielu polach. Śpiewa, tworzy filmy, a nawet w nich występuje. U boku Björk w 2022 r. zadebiutowała w filmie "Wiking" Roberta Eggersa. Oprócz tego rysuje i robi zdjęcia. Jest bardzo aktywna na Instagramie, gdzie obserwuje ją 23 tys. osób. Jej konto to połączenie codziennego życia z artystycznymi kadrami.