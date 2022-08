Katy Perry jest jedną z najbarwniejszych wokalistek w świecie muzyki rozrywkowej. Piosenkarka nie boi się eksperymentować z wizerunkiem, pozować w szalonych stylizacjach czy opowiadać o intymnych historiach miłosnych w swoich piosenkach. Tym razem jednak gwiazda zaskoczyła wszystkich jeszcze bardziej. Katy Perry wybrała się do klubu nocnego i w pewnym momencie zaczęła rzucać w klubowiczów kawałkami pizzy. Niektórym udało się złapać posiłek na tacce, ale nie wszyscy mieli takie szczęście.

REKLAMA

Zobacz wideo Na ostatnim usg córeczka Katy Perry pokazała jej środkowy palec

Pierwsza żona Majdana to znana projektantka, a eks Kraśki poznała go z obecną żoną

Rozweselona Katy Perry rzuca w fanów kawałkami pizzy. Każdy chciał złapać coś dla siebie

Miniony weekend dla sympatyków klubów nocnych z pewnością przejdzie do historii. Wszystko za sprawą Katy Perry i jej szalonej akcji. Piosenkarka wkroczyła do klubu nocnego w Las Vegas i zaczęła w pewnym momencie wyciągać kawałki pizzy z pudełka. Tłum imprezowiczów był bardzo zaskoczony jej zachowaniem i entuzjastycznie walczył o kawałek ciepłego posiłku. Niektórzy otrzymali go w nieco bardziej kulturalnym wydaniu - z talerzykiem i serwetką.

Całość niecodziennego zdarzenia nagrał jeden z fanów i wrzucił filmik na Twittera.

Internauci byli oczarowani jej spontanicznością i pisali:

Wyobraź sobie, że Katy Perry rzuca ci pizzę prosto w twarz! OMG, marzenie.

Zrobiłbym wszystko, żeby Katy Perry rzuciła kawałkiem pizzy w moją stronę - pisali w komentarzach do nagrania.

Co myślicie o pomyśle zagranicznej gwiazdy? Trafiony?

Zobacz też: Katy Perry zaliczyła wpadkę w amerykańskim "Idolu". Na scenie pękły jej spodnie. Ale obciach