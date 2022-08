Jesteśmy już na półmetku tegorocznych wakacji. Sierpień to wciąż jednak czas, kiedy można cieszyć się z ciepłych dni i odpoczywać. Na drodze stanąć mogą jednak obowiązki zawodowe. Są jednak takie gwiazdy, które mają szczęście do grafików. Do nich zalicza się zdecydowanie Paulina Krupińska. Celebrytka poleciała właśnie na swój kolejny urlop, co wypomnieli jej instagramowi obserwatorzy.

REKLAMA

Zobacz wideo Paulina Krupińska chciała się wyprowadzić do Nowej Zelandii? Sebastian Karpiel-Bułecka dał jej jedną radę

Córka Krupińskiej przechadza się w bardzo wysokich szpilkach. "Wyrosła godna następczyni"

Paulina Krupińska pochwaliła się zdjęciem z Wenecji. Fani: Znowu urlop?

Prowadząca "Dzień dobry TVN" pochwaliła się na Instagramie kolejnym zagranicznym wyjazdem. Tym razem Paulina Krupińska wybrała się do bajecznej, ale też dość zatłoczonej Wenecji. Na opublikowanym zdjęciu widzimy ją w otoczeniu dzieci.

Wenecja. Bajeczne miejsce, choć liczba turystów również robi wrażenie. Kto z was był? Co warto zobaczyć, gdzie nie ma milionowej kolejki? - napisała na Instagramie Paulina Krupińska.

Fani prezenterki od razu odnotowali, że to już kolejna tegoroczna podróż Pauliny:

Brawo. Kolejna podróż, moja kochana. Udanego wypoczynku i wielu wrażeń, Paulinko.

Łał. Znowu urlop? Brawo.

Celebrytka przyznała, że ma wyjątkowe szczęście do grafiku.

Tak mi się poszczęściło z grafikiem w tym roku - odpisała zadowolona Paulina Krupińska.

Screen Fot. Instagram.com/pkrupinska

Podkreślmy, że dwa tygodnie temu Paulina Krupińska zdawała relację ze swojego pobytu na Majorce. Największe wrażenie robił na niej kolor wody, ale brakowało jej tam uroku bałtyckich plaż. Wcześniej gwiazda TVN wypoczywała także na Mazurach. Udało jej się także wylecieć do Turcji, gdzie zachwycała się urokami Antalyi w luksusowym hotelu.

Krupińska i Lewandowska na wspólnych wakacjach. Przyjaciółki odpoczywają razem