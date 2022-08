Elżbieta Jaworowicz z przerwami prowadzi program "Sprawa dla reportera" od 1984 roku. Program od lat budzi ogromne kontrowersje. Nie brak w nim absurdalnych spraw, a do studia zapraszani są celebryci, którzy mają pełnić funkcje ekspertów. Od lat nie zmienia się też pozycja, którą Elżbieta Jaworowicz przyjmuje w programie. Mowa o charakterystycznie i nienaturalnie zaplecionych oraz wyciągniętych nogach dziennikarki. Wiele wskazuje na to, że ta ostatnia kwestia może ulec zmianie - wszystko przez problemy Jaworowicz ze zdrowiem.

Elżbieta Jaworowicz ma kłopoty ze zdrowiem. Powodem nienaturalna postawa ciała

Elżbieta Jaworowicz od lat prowadząc "Sprawę dla reportera" zakłada nogę na nogę, po czym wyciąga kończyny. Siada tak, że jedna z nóg wcale nie dotyka podłoża. Druga noga opiera się jedynie na śródstopiu. Dzięki temu dziennikarka wygląda smuklej, a jej nogi optycznie się wydłużają. Okazuje się, że godziny spędzone w tak nienaturalnej pozycji przynoszą konsekwencje. To prawdopodobnie one są powodem tego, że dziennikarka odczuwa ból kręgosłupa i potrzebuje teraz pomocy specjalisty. Zdradził nam to jeden z pracowników TVP.

Elżbieta Jaworowicz musiała niedawno poddać się rehabilitacji. Z powodu siedzenia przez wiele godzin w charakterystycznej pozie miała pewne problemy ortopedyczne. Ale masaże i fizjoterapia pomogły. Trzeba wiedzieć, że nagrania do jej programu trwają bardzo długo. Nagrywane są trzy odcinki za jednym razem i trwa to nieraz cały dzień.

Nasz informator podkreślił, że Elżbieta Jaworowicz walczy z bólem, bo chce wypaść jak najlepiej w każdym programie.

Siedzenie tyle godzin w studiu telewizyjnym w jednej pozycji dla każdego byłoby męczące, ale pani Elżbieta daje radę. Każdemu bohaterowi poświęca dużo czasu, uwagi, jest bardzo empatyczna. Nie daje po sobie poznać, czy ja coś boli. Pełen profesjonalizm.

I faktycznie podstawa, którą przybiera Jaworowicz, nie jest polecana przez fizjoterapeutów.

Aby utrzymywać prawidłową postawę kręgosłupa, należy siadać wsuwając się jak najgłębiej w siedzisko. Wtedy opieramy się o krzesło na tzw. guzach kulszowych, a nie na kości krzyżowej - czytamy na portalu zdrowie.gazeta.pl.

Myślicie, że Elżbieta Jaworowicz zrezygnuje ze swojej charakterystycznej postawy?

