Choć zaślubiny Meghan Markle i księcia Harry’ego miały miejsce w 2018 roku, to szczegóły wciąż bardzo ciekawią internautów, a brytyjskie media co jakiś czas podają nowe fakty związane z uroczystością. Tym razem chodzi o zachowanie byłej księżnej. Kiedy Meghan Markle przybyła do zamku Windsor, aby poślubić księcia Harry'ego, wydawało się, że zmagała się z suknią, gdy wychodziła z samochodu. Autor książki "Revenge: Meghan, Harry and the War Between the Windsors" Tom Bower twierdzi, że istnieje powód, dla którego eskorta wojskowa jej nie pomogła.

Meghan Markle była niemiła dla służby. Ta nie pomogła jej przy sukni

Meghan Markle została pozostawiona sama sobie z suknią w dniu ślubu, ponieważ eskorta wojskowa, dla której rzekomo była niegrzeczna, odmówiła jej pomocy. Na nagraniach, które były transmitowane na całym świecie widać, że kiedy wysiadała z samochodu, to jej welon został skręcony w pojeździe. Z pomocą pośpieszyła projektantka Clare Waight Keller, która pracuje dla Givenchy oraz jej asystentka. Co dziwne wojskowy, który miał za zadanie otworzyć drzwi samochodu pannie młodej, nie zaoferował swojej pomocy. Ponoć miało to związek z wydarzeniem, które miało miejsce dzień wcześniej.

W podcaście magazynu "The Mirror" Tom Bower twierdził, że dokładnie wie, co wtedy się wydarzyło i czemu służba wojskowa nie pośpieszyła z pomocą.

Pewien wojskowy opowiedział mi niezwykłą historię o Meghan, z dnia, gdy przybyła na ślub w zamku Windsor. Otóż wysiadała z samochodu i miała problemy z trenem swojej sukni, a oficer wojskowy nie zrobił kroku naprzód, aby jej pomóc. A powodem jest to, że dzień wcześniej na próbie była bardzo niegrzeczna dla niego, więc pomyślał: "cóż, nie zamierzam ci dziś pomóc".

Tom Bower dodał, że opowiedział mu o tym kolega oficera, dla którego Meghan Markle ponoć była niemiła.