Gdy rodzice Oliwiera poinformowali opinię publiczną o jego śmierci, Wisła Płock opublikowała specjalne oświadczenie. Klub Jakuba Rzeźniczaka na Facebooku wyraził najgłębsze wyrazy współczucia. To jednak nie koniec. Teraz wsparcie okazali koledzy z piłkarskiej drużyny. Na ostatnim meczu Ekstraklasy pojawili się w specjalnie przygotowanych koszulkach.

REKLAMA

Zobacz wideo Magda Stępień komentuje wywiad Rzeźniczaka ze Stanowskim

Donald Trump chciał zaoszczędzić? Pochował Ivanę na polu golfowym

Nie żyje syn Jakuba Rzeźniczka. Piłkarze Wisły Płock okazali swoje wsparcie

W niedzielę Wisła Płock w trzeciej kolejce Ekstraklasy zagrała przeciwko Lechowi Poznań. Drużyna Jakuba Rzeźniczaka pokonała na wyjeździe zdecydowanego faworyta 3:1. Ze względu na rodzinną tragedię ojciec Oliwiera nie wystąpił w tym spotkaniu. Jednak jego koledzy o nim nie zapomnieli i na rozgrzewkę wyszli w czarnych koszulkach z napisem "Kuba, jesteśmy z tobą".

Gest piłkarzy spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem kibiców.

Widać, że jesteście prawdziwą drużyną. Szacunek za to, co pokazaliście w meczu i dla Kuby.

Serce rośnie i duma rozpiera, jak się na to patrzy.

Brawa za jedność. Jestem dumny, że wam kibicuję.

1 sierpnia o godzinie 14:00 na cmentarzu w Oleśnicy na ul. Wojska Polskiego odbędzie się pogrzeb Oliwiera. Magdalena Stępień zaapelowała do wszystkich, którzy zamierzają się na nim pojawić. Poprosiła, by zamiast kwiatów wsparli zbiórkę na rzecz leczenia Zosi Pająk. U dziewczynki tuż po narodzinach zdiagnozowano rdzeniowy zanik mięśni. Nadzieją jest terapia genowa, która jest jednak horrendalnie droga. Jej koszt to ponad 10 milionów złotych. Zbiórkę możecie znaleźć tutaj.

Lewandowska na Majorce. Klara i Laura wskoczyły w koszulki FC Barcelony