Adam Stachowiak zasłynął dzięki udziałowi w programie "The Voice of Poland". Uczestnictwo w muzycznym show zagwarantowało mu popularność. Wokalista na Instagramie zebrał prawie 30 tysięcy obserwatorów, a jego autorskie numery osiągnęły na platformach streamingowych milionowe liczby odsłon. Od 2015 roku muzyk spotyka się z Anną, z którą wziął ślub cywilny w 2017 roku. Dwa lata później powitali pierwsze dziecko, córkę Agatę. W 2021 roku małżonkowie doczekali się drugiej córki Alicji. Teraz para postanowiła pobrać się w kościele, jednak najpierw muzyk musi przyjąć chrzest. Jak wyznał w najnowszym poście, nie jest to takie łatwe w późniejszym wieku.

REKLAMA

Zobacz wideo Co robi Michał Szpak po powrocie z nagrań „The Voice of Poland"?

Adam Stachowiak zdecydował się na ślub kościelny z żoną. Czeka go najpierw chrzest

Kilka dni temu muzyk przy okazji wydania nowej płyty oraz premiery książki Anny Stachowiak opublikował na Instagramie post, w którym oznajmił, że zdecydował się na ważny krok w życiu. Postanowił przyjąć Chrzest Święty, aby później wziąć ślub kościelny z ukochaną żoną i matką swoich córek.

Przy okazji premiery książki "Wyśpiewaj mi przyszłość" mojej żony Anny Stachowiak oraz mojej płyty "Dotrę na szczyt" podjąłem jedną z najważniejszych decyzji w moim życiu. Postanowiłem przyjąć Chrzest Święty i wziąć z tą wspaniałą kobietą ślub kościelny.

W dalszej części wyjaśnił jednak, że przyjęcie sakramentu nie jest takie proste i napotkał na kilka problemów, wynikających głównie z trybu pracy.

Czas zrobić kolejny krok! Co prawda odbiłem się już od kilku księży w sprawie chrztu dla dorosłych, ponieważ mam taki tryb pracy, który nie pozwala mi na miesiące nauk i przygotowań, ale nie składam broni! Macie doświadczenia z tym związane?

W niedzielę opublikował kolejny post, w którym podziękował za wsparcie od obserwatorów i rzetelne wskazówki, jak przystąpić do wspólnoty kościoła.

Kochani, chciałbym wam bardzo podziękować za ogrom wsparcia, jaki otrzymałem wczoraj po podzieleniu się z wami moją decyzją o chrzcie i chęcią zawarcia ślubu kościelnego. Otrzymałem tak wiele wiadomości ze słowami wsparcia i z namiarami do księży, którzy chętnie udzielą mi wszystkich sakramentów, że to jest po prostu szok. Już działam w tym temacie. Prawdopodobnie moje marzenie niedługo się spełni i poślubię swoją wybrankę ponownie, tym razem w kościele, przysięgając przed Bogiem.

Żebrowska zdradziła, jakie pytanie od męża podczas porodu ją wkurzyło

Muzyk pochodzi z rodziny niewierzącej, dlatego dopiero pod wpływem żony w wieku 24 lat postanowił przyjąć sakrament.