Sarusia55, tiktokerka, która tegoroczne wakacje spędzała nad polskim morzem, szturmem podbiła platformę dzięki relacjom z plaży w Stegnie. Filmiki, na których melduje się z nadmorskiej miejscowości, stały się viralowym hitem i błyskawicznie doczekały się całej masy przeróbek. Temat Stegny na tapet wziął m.in. Friz, który o pobycie w Stegnie nagrał piosenkę. Sarusia55 zwróciła się do założyciela Ekipy z prośbą o zapłatę należnych jej zdaniem z tego tytułu korzyści majątkowych.

Sarusia55 chce zapłaty za piosenki o Stegnie

Sarusia55, która tak naprawdę ma na imię Gosia, nie tylko bardzo skutecznie wypromowała nadbałtycką miejscowość, ale też doczekała się ponad 300 tys. obserwujących na TikToku. Wideo, na którym pozdrawia widzów ze Stegny i informuje, że być może wejdzie do wody, został odtworzony już ponad siedem mln razy.

Gosia o wakacjach w Stegnie nagrała także własną piosenkę. Utwór na tapet wziął Tribbs, producent muzyczny, który znany jest z przeróbek polskich kawałków. Urlop tiktokerki zainspirował również Friza, który we współpracy z Przemkiem Pro stworzyli piosenkę nawiązującą do viralowego hitu. Sarusia55 zaapelowała do obydwu internetowych twórców.

Chciałabym mieć korzyści z tej piosenki, jeśli można. Na konto w Paypal, które mam. Będę bardzo wdzięczna. Zapraszam panów Friz i Tribbs o to, żeby uznali moje prawa autorskie, bardzo proszę, ponieważ są to moje prawa autorskie - mówi na filmiku.

Jak na razie ani Friz, ani Tribbs nie odnieśli się do prośby Gosi. Myślicie, że tiktokerka rzeczywiście ma szansę wywalczyć zapłatę?