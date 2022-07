Aleksandra Żebrowska w sobotę urodziła córkę. Michał Żebrowski zdążył podzielić się już zdjęciem ze szpitala, na którym widać jego rozpromienioną żonę. Teraz szczęśliwa mama wrzuciła fotografię w zupełnie innym stylu - z grymasem na twarzy. Wyznała jednocześnie, co ją wkurzało podczas porodu. Na podobne zachowanie ojców poskarżyły się celebrytce inne kobiety.

Aleksandrę Żebrowską rozzłościło pytanie, jakie usłyszała od Michała Żebrowskiego

Aleksandra Żebrowska udostępniła na Instagramie zdjęcie, na którym widzimy ją leżącą na szpitalnym łóżku. Na pierwszy rzut oka wygląda na poirytowaną. Z opisu fotografii możemy się dowiedzieć, że to mąż ją zdenerwował.

Kiedy na sali porodowej mąż pyta "boli?". To chyba najbardziej znienawidzone pytanie. Zapisałam jeszcze kilka z Instagrama i wrzucam tu.

W tym samym poście Żebrowska podzieliła się innymi irytującymi pytaniami, z którymi zetknęły się internautki.

Czemu boli cię też kręgosłup?

Czemu nie odpowiadasz?

Już bliżej czy dalej?

Winisz mnie?

Aleksandra i Michał Żebrowscy wychowują już trzech synów: 12-letniego Franciszka, dziewięcioletniego Henryka i prawie dwuletniego Feliksa. Pierwsza córka pary to z całą pewnością doskonały prezent od losu dla trójki starszych braci. Do tej pory rodzice nie podali imienia najmłodszej pociechy. Gdy tylko to zrobią, poinformujemy was o tym.

