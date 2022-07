Katarzyna Cichopek udostępniła na Instagramie zdjęcia z planu telewizyjnego. Fani byli oczarowani wyborem stylizacji. Prezenterka postawiła na różową sukienkę mini z piórami. Okazuje się, że nie tylko jej przypadła do gustu ta kreacja. Małgorzata Rozenek włożyła taką samą sukienkę na koncert Christiny Aguilery. Jednej z pań udało się wybrnąć.

Małgorzata Rozenek i Katarzyna Cichopek w pudrowym różu. Jedna wyglądała jak Barbie, ale drugiej udało się obronić outfit

Róż to niełatwy kolor. Szczególnie, jeśli weźmiemy pod uwagę jego najjaśniejszą wersję kolorystyczną - pudrową. Gwiazdy często sięgają po tę barwę, ale często robią to nieświadome ryzyka. Małgorzata Rozenek pojawiła się na koncercie Christiny Aguilery w różowej kreacji, ale o efekcie: Wow! Nie było mowy. Mimo, że "Perfekcyjna" jest piękną kobietą, to jednak pudrowy odcień przy ciemnej karnacji i blond włosach prezentował się lekko tandetnie. Nie pomogła plastikowa torebka w kształcie koła, którą miały już chyba wszystkie celebrytki. Nie był to do końca trafiony wybór.

Małgorzata Rozenek Instagram / Małgorzata Rozenek screen

Zdecydowanie lepiej poradziła sobie z tym trudnym kolorem Katarzyna Cichopek. Pewnie dlatego, że jej typ urody idealnie sprawdza się przy tego typu kolorach. Nie jest zbyt słodko i tandetnie. Wszystko jest dobrze wyważone, a dodatki w postaci sandałek na wysokim obcasie świetnie dopełnił całość. Do tego złote kolczyki z perłowymi aplikacjami i mamy bardzo świadomy modowy look. Nic, tylko się inspirować.

Zgadzacie się z nami? Też jesteś fanami stylizacji Katarzyny Cichopek?