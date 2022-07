Księżna Kate pokazała ostatnio, że jest prawdziwą sportsmenką. Pojawiła się wraz z zespołem SailGP's GB w specjalnym wyścigu łodzi Commonwealth w Plymouth. Wybrała na tę okazję idealną stylizację w nadmorskim stylu. Czarny sweter w białe paski wygląda fantastycznie z białym dołem. Klasa i prostota zawsze są w cenie.

REKLAMA

Zobacz wideo Księżna Kate spotkała się z małą dziewczynką. Olśniła swoją różową kreacją

Szelągowska i Chylińska żałowały, że zrobiły sobie te tatuaże. Bieber też popełniła błąd

Księżna Kate żeglowała w stylizacji idealnej. Tu się wszystko zgadza

Żona księcia Williama pokazała się w swetrze w białe paski. Dobrała do tego pięknie skrojone szorty w białym kolorze ze złotymi guzikami i trampki. Uwielbiamy oglądać księżną Kate w takim casualowym, luźnym wydaniu. Wygląda w takich stylizacjach bardzo dobrze. Delikatne fale i złote kolczyki-koła świetnie dopełniły całość looku.

Księżna Kate Agencja Gazeta

Księżna Kate znowu udowodniła, że w prostych fasonach jest siła. W tak naturalnej wersji bardzo miło się ją ogląda - może zainspirować każdą kobietę.

Tajniki stylu księżnej Kate. Ma kilka zasad, których się trzyma

Przede wszystkim dopasowane fasony. Żona księcia Williama wie, że ma wysportowaną sylwetkę i często wybiera ubrania, które to podkreślają. Korzysta z kolorów bazowych, takich jak: czerń, biel, granat i różne odcienie szarości, co doskonale koresponduje z jej urodą. Na wielkie wyjścia stawia na kreacje od wielkich projektantów, ale podchodzi do tematu ekologicznie i często możemy ją oglądać w tej samej sukience kilka razy. Jeżeli chodzi o makijaż i ułożenie włosów, to tutaj też stawia na prostotę i gładkie uczesanie.