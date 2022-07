Hanna Żudziewicz na weselu. Buty toporne, ale dla kobiet w ciąży to dobra opcja

Hanna Żudziewicz powoli przygotowuje się do roli matki. Nie oznacza to oczywiście, że unika oficjalnych wydarzeń i świętowania z przyjaciółmi. Tancerka wybrała się na wesele bliskich osób i pokazała na Instagramie jak wyglądała. Bardzo przypadło nam do gustu jedwabne kimono influencerki, które wyglądało stylowo i elegancko. Szczególną uwagę zwróciliśmy na sandały na traktorowej podeszwie. Są trochę zbyt ciężkie do luźnej kreacji, ale na pewno to bardzo wygodna opcja dla kobiet w ciąży.

Zobacz wideo Tak Hanna Żudziewicz prezentuje się w ciąży (i w tańcu)

Hanna Żudziewicz w różowym kimono i ciężkich sandałach. Wybór zaskakujący, ale efekt końcowy dobry

Tancerka jest w szczęśliwym związku z Jackiem Jeschke. Niedługo powitają na świecie pierwsze dziecko. Jakiś czas temu poinformowali fanów, że będzie to córka i nadadzą jej imię Róża. Czekając na rozwiązanie Hanna Żudziewicz nie przesiaduje całymi dniami w domu, tylko chętnie spędza czas podczas rodzinnych wydarzeń i uroczystości. Tancerka pojawiła się na weselu i zaprezentowała elegancką stylizację.

Weselna sukienka była nietypowa, bo postawiła na pudrowo-różowe jedwabne kimono, które wyglądało bardzo stylowo. Do tego dobrała ciężkie sandały na traktorowej podeszwie, które z jednej strony fajnie przełamały całość looku, ale z drugie nie były do końca trafioną opcją. Zdecydowanie lepiej wyglądałyby sandałki z cienkimi paseczkami, ale rozumiemy wybór kobiety, ponieważ jest w zaawansowanej ciąży i stawia teraz przede wszystkim na wygodę.

Co myślicie o stylizacji Hanny Żudziewicz? Też was nie do końca przekonują te ciężkie sandały?