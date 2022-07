Agnieszka Kaczorowska wkroczyła na nową ścieżkę kariery. Otrzymała certyfikat trenerki mentalnej. Zdjęciem z ceremonii wręczenia dyplomów pochwaliła się na Instagramie. Dodała obszerny opis, w którym podziękowała mamie i mężowi Maciejowi Peli.

Agnieszka Kaczorowska to licencjonowana trenerka mentalności

Tancerka w sobotni wieczór dodała zdjęcie z certyfikatem ukończenia Akademii Trenerów Mentalnych. Dumna Kaczorowska pozowała w czerwonym garniturze z biretem na głowie.

Mam to! Akademia Trenerów Mentalnych ukończona! Egzamin zdany, certyfikat otrzymany. Kilka miesięcy zdobywania umiejętności, mnóstwo wiedzy, wiele praktyki. Do tego cudowni ludzie, niezwykli mentorzy, wielki rozwój.

Kaczorowska podziękowała również mamie oraz mężowi. Dzięki nim mogła spełnić marzenie. Doceniła również samą siebie. Dodała, że gdyby nie jej determinacja, nie byłaby dziś w tym miejscu z certyfikatem w ręce.

To był również wymagający czas. Bez kochanego Macieja Peli i mojej mamy, którzy podczas zjazdów zajmowali się dziewczynkami, nie mogłabym sięgnąć po kolejne swoje marzenie. Bez mojej determinacji i organizacji (np. w każdej przerwie obiadowej rundka do domu na karmienie Gabi), to też by się nie wydarzyło.

Na koniec świeżo upieczona trenerka mentalna zapowiedziała, że wiele nowego przed nią.

Cieszę się. Bardzo. Teraz mam wiele nowych planów, marzeń i zawodowych ścieżek. Idę po swoje. Zawsze. W zgodzie ze swoim sercem. Zawsze.

Na czym polega bycie trenerem mentalnym? Według Emilii Wojciechowskiej, która posiada ten tytuł, to osoba, która pomaga klientom, wykorzystując różne narzędzia i wiedzę z zakresu psychologii i neuronauki, by lepiej radzili sobie oni z wyzwaniami, budowali użyteczne dla siebie nawyki, a także by myśleli i działali w sposób, który wspiera realizację ich celów.

Ciekawe, kto będzie pierwszym klientem Agnieszki Kaczorowskiej.