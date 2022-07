Hanna Zborowska przez 14 lat była żoną Daniela Nevesa. Córka Wiktora Zborowskiego i Marii Winiarskiej poinformowała jednak w styczniu 2021 roku o tym, że się rozwodzi. Influencerka nigdy nie ukrywała, że relacje z ojcem jej dwóch córek nie należą do najlepszych. Krótko po rozstaniu znalazła szczęście u boku starszego o 10 lat prawnika Marcelo. Wydawało się, że para wiedzie sielankowe życie w Brazylii. Hanna wraz z Marcelo i dziewczynkami przyleciała do Polski na zeszłoroczne święta Bożego Narodzenia. Jednak nic nie trwa wiecznie. Wygląda na to, że związek z prawnikiem to już przeszłość.

Hanna Zborowska-Neves rozstała się z Marcelo. Prawnik ją rozczarował

Kilka miesięcy po rozwodzie celebrytka pochwaliła się na Instagramie nowym partnerem. Okazał się nim 50-letni prawnik Marcelo Praça, również rozwodnik. Początkowo córki Zborowskiej były sceptycznie nastawione do nowego partnera mamy, jednak z czasem stworzyli szczęśliwą rodzinę. Kiedy Hanna wyjeżdżała do Polski to właśnie Marcelo opiekował się Niną i Milą. Po rozstaniu Hanna Zborowska napisała:

Zrobiłam to dla swoich dzieci i siebie.

Jak się okazuje, celebrytka oczekiwała od partnera zaangażowania, którego on nie mógł jej dać. Postawa 50-latka bardzo ją rozczarowała.

Ja chcę stworzyć rodzinę, dom i zamieszkać z Marcelo, ale on milczy na ten temat. Pomieszkuje u mnie, ale nie ma rozmów dotyczących wspólnego życia. Zaczekam jeszcze, ale jeśli nic się nie zmieni, będziemy musieli się rozstać - mówiła w "Na Żywo".

Po trzech miesiącach od tej rozmowy Hanna Zborowska zakończyła związek.

Dawała mu kolejne szanse. W końcu powiedziała "dość". Jest jej ciężko, ale poradzi sobie. To silna kobieta, która wie, czego chce i odważnie idzie przez życie - mówili znajomi celebrytki w "Na Żywo".

Hanna Zborowska oficjalnie nie potwierdziła informacji o rozstaniu.

