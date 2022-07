Tomasz Dedek ostatnimi czasy znów stał się bardzo popularny. Nie za sprawą nowych ról, a konta na Twitterze, które założył, aby komentować poczynania partii rządzącej. Obserwuje go ponad 31 tys. osób. Aktor używa zabawnej polemiki, ciętych ripost, a czasem także wulgaryzmów, aby opisywać rzeczywistość w Polsce. W jednym z tweetów odniósł się do Marianny Schreiber i jej męża. Polityk nie zareagował na obraźliwy post, zrobiła to aspirująca polityczka. Zapowiedziała pozew przeciw aktorowi. Do teraz Dedek nie otrzymał żadnego pisma z sądu. W rozmowie z Plejadą odniósł się do sytuacji.

Tomasz Dedek mówi o konflikcie z założycielką partii "MAM DOŚĆ 2023"

Do incydentu doszło w połowie maja 2022 roku, kiedy Marianna opublikowała zdjęcie z rodziną i poparła związki jednopłciowe w ramach Międzynarodowego Dnia Rodzin. Aktor w odpowiedzi obraził jej męża. W rozmowie z Plejadą Dedek opowiedział o konflikcie z Marianną Schreiber. Mężczyzna przyznał, że kobieta nie powinna wypowiadać się na ten temat.

Ja ją rozumiem, tylko akurat ona nie powinna odzywać się w tej sprawie. Zrobiła wielką głupotę. Mogła pominąć to milczeniem albo jakoś dowcipnie mi odpowiedzieć, a nie oburzać się na moje zachowanie.

Aktor przytoczył także incydent, który miał miejsce kilka lat temu. Zarzucił Schreiber hipokryzję.

Chyba wszyscy pamiętamy, co Marianna zrobiła kilka lat temu, gdy spotkała w autobusie dziewczynę z tęczową torbą. Jeśli nie, to przypomnę — wrzuciła jej zdjęcie na Twitter i napisała: "won z mojego miasta". Taka osoba teraz pisze o rodzinach jednopłciowych i chce mnie podawać do sądu za to, że nazwałem jej męża ci*ą? No błagam, proszę spojrzeć, jak wygląda Łukasz Schreiber na zdjęciach, które wrzuca jego żona. Siedzi smutny nad tortem ze świeczkami. Jak inaczej można to skomentować? Chyba żaden normalny sędzia nie powiedziałby mi, że nie mam racji - powiedział Plejadzie aktor.

Tomasz Dedek miażdży PiS i nie przebiera w słowach

W rozmowie Dedek dodał, że Schreiber wycofała się ze złożenia pozwu, a nawet zaprosiła aktora na spotkanie partyjne. Artysta nie skorzystał.