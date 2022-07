Grażyna Torbicka od lat zachwyca świetnym gustem, naturalną urodą i pozytywną energią, która od niej bije. To z pewnością pomaga jej w tworzeniu tak prostych, acz efektownych stylizacji. Dyrektorka artystyczna Festiwalu Filmu i Sztuki Dwa Brzegi 2022 wybrała na otwarcie wydarzenia elegancką stylizację. Niesamowite, jak dziennikarka potrafi obronić nawet najsurowszy minimalizm.

Zobacz wideo Grażyna Torbicka w kreacji na festiwal w Cannes

Grażyna Torbicka nie odchodzi od klasyki i całe szczęście, bo wygląda fenomenalnie

Gwiazda kolejny raz otworzyła Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi 2022. Na tę okazję wybrała zestaw w charakterystycznym dla siebie stylu. Włożyła czarną bluzkę z bufkami, która pokazała, że wie, co jest aktualnie modne. Uwagę zwracał sznurek bluzki, który nonszalancko z niej zwisał. Do tego dobrała eleganckie białe spodnie z wysokim staniem.

Bardzo dobrze, że zdecydowała się na fason poszerzany ku dołowi, bo dzięki temu wyglądała niesztampowo i dodała sobie kilka centymetrów. Trochę niezrozumiały jest dla nas wybór tych dziwnych espadryli na koturnie. Zdecydowanie lepiej wyglądałaby mokasyny z chwostami, jeżeli dziennikarka chciała być na płaskim obuwiu. Można na to przymknąć oko, bo letnie obuwie nie rzuca się tak bardzo w oczy, ale jednak stylizacja to całość, dlatego zwróciliśmy na to uwagę.

Styl Torbickiej. Dlaczego zawsze się broni?

Odpowiedź jest dość prosta - chodzi o minimalizm. Dziennikarka wie, w czym wygląda dobrze i nigdy nie przesadza z dodatkami. Jej garderoba jest oparta na klasycznych barwach, które od czasu do czasu urozmaica kroplą koloru. Przede wszystkim jednak lubi bawić się kontrastami, dlatego często możemy ją oglądać w czerni i bieli.

Jeśli chcemy rozjaśnić niewyspaną twarz i pokazać się z jak najlepszej strony, to na górę zakładamy białą koszulkę, koszulę etc. Kiedy jesteśmy w lepszej formie i czujemy się dobrze ze sobą, to bez problemu możemy poszaleć z czernią. Niezależnie od tego możemy jednak inspirować się Grażyną Torbicką, która zawsze wygląda dobrze i na światowym poziomie.