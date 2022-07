Marcela Leszczak wyglądała zjawiskowo w czarnej mini. Nogi do nieba

Marcela Leszczak korzysta z wakacji w pełni. Jej Instagram to obecnie zdjęcia z samych europejskich miast. Z Miśkiem Koterskim odpoczywała w Barcelonie, następnie wybrała się z koleżanką na koncert do Amsterdamu. Koniec lipca spędza w romantycznym Paryżu, oczywiście z ukochanym. Pojechali tam, m.in. aby odwiedzić słynne Moulin Rouge. Na najnowszym zdjęciu Leszczak pozuje w tradycyjnej paryskiej kawiarni przed wieczorem w teatrze. Na pierwszym planie są bardzo długie nogi modelki.

Marcela Leszczak zachwyca w czarnej mini. Wyeksponowała piękne nogi

Modelka i aktor spędzają niezapomniane chwile w stolicy miłości. W planach mieli spektakl w słynnym teatrze Moulin Rouge. Na tę okazję celebrytka wybrała małą czarną na cienkich ramiączkach, z głębokim dekoltem ozdobionym świecidełkami. Do sukienki idealnie dobrała obcasy ze świecącym grubym paskiem. Jednak to, co najbardziej rzuca się w oczy, to bardzo długie i zgrabne nogi modelki. Do zdjęcia Leszczak dodała zabawny opis.

Kiedy chcesz wyjść pięknie na zdjęciu, a musisz skupić się, żeby nie rąbnęli torebki. I love Paris.

Marcelina Leszczak Fot. @marcelamargerita

Na zdjęciu faktycznie Leszczak trzyma dłoń na drogiej torebce od Louis Vuitton. Powszechnie wiadomo, że Paryż słynie z kieszonkowców, a strata takiego cudeńka z pewnością by zabolała.

Marcela Leszczak pokazała zdjęcie sprzed lat. Spora zmiana

Internauci docenili stylizację oraz figurę modelki. Leszczak także ostatnio zmieniła kolor włosów na blond, co również spotkało się z aprobatą.

Boskie nogi.

Super wyglądasz, Marcelka.

Jak milion dolarów. Jednak ten blond to strzał w dziesiątkę.

Jak wam się podoba stylizacja Marceli?