Ostatnimi czasy o Małgorzacie Ostrowskiej-Królikowskiej było głośno za sprawą afery z udziałem Antka Królikowskiego i Joanny Opozdy. Aktorka nie popisała się również, grożąc internautce, gdy ta ośmieliła się obrazić jej rodzinę. Teraz Ostrowska-Królikowska pokazała się publicznie po raz pierwszy, po odwołanych chrzcinach na festiwalu imienia jej zmarłego męża. Towarzyszył jej syn Jan i najmłodsza córka Marcelina, która ma już 21 lat. Zabrakło jednak Antka.

Królikowscy na Festiwalu Kultury i Piosenki Czesko-Polskiej im. Pawła Królikowskiego w Kudowie-Zdroju

Pomysłodawcą Festiwalu Kultury i Piosenki Czesko-Polskiej był zmarły Paweł Królikowski. To oczywiste, że żona z dziećmi postanowili kontynuować tę tradycję. Uśmiechnięta Małgorzata Ostrowska-Królikowska w starała się zatrzeć złe wrażenie o rodzinie. Uwagę przykuła za to najmłodsza córka Marcelina, która stroni od mediów i blasku fleszy. Skupia się na marce modowej, którą współtworzy. Dziewczyna wyrosła na piękną kobietę i trzeba przyznać, że jest podobna do zmarłego ojca. Podczas festiwalu pozowała z rodziną do zdjęć. Miała na sobie niebieskie, luźne spodnie, czarny, krótki bezrękawnik i chustę na głowie.

Małgorzata Ostrowska-Królikowska z dziećmi i burmistrzem Anetą Potoczną Fot. AKPA

Harmonogram Festiwalu im. Pawła Królikowskiego

Festiwal Kultury Czesko-Polskiej rozpoczął się w piątek 29 lipca 2022 roku paradą zabytkowych samochodów z Nachodu do Kudowy-Zdroju. Po przyjeździe, pani burmistrz, Aneta Potoczna, wraz z rodziną Pawła Królikowskiego spotkali się przy dębie Pawła Królikowskiego, co jest już tradycją imprezy. Dzień zamknął koncert Ewy Bem. Tegoroczna edycja imprezy odbywa się w dniach 29, 30, 31 lipca w Kudowie- Zdroju i Nachodzie. W sobotę odbędzie się m.in. koncert galowy pt. "Polskie ślady Járy Cimrmana - największego czeskiego geniusza".