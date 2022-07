Od pewnego czasu w przestrzeni publicznej zauważyć można znaczący wzrost zainteresowania tematyką, taką jak astrologia, ezoteryzm czy spirytyzm. Jak grzyby po deszczu pojawiają się coraz to nowi trenerzy i inni samozwańczy "duchowi przewodnicy", oferujący swoje usługi w zakresie szeroko pojętego rozwoju duchowego. Do tego grona jakiś czas temu dołączyła Tamara Gonzalez Perea znana wcześniej jako Macademian Girl. Była blogerka modowa została zaproszona w roli specjalistki do programu "Sprawa dla reportera", gdzie została przedstawiona jako "terapeutka uzdrawiania dźwiękiem".

Rok temu Tamara Gonzalez Perea postanowiła się przebranżowić. Jedna z najpopularniejszych blogerek modowych w kraju zdecydowała się zająć "soul couchingiem". Od tego czasu była gwiazda TVP oferuje sesje i warsztaty z zakresu duchowości oraz biżuterię, ubrania, kadzidła i inne magiczne artefakty, dostępne w jej sklepie internetowym.

Kwestią czasu okazało się zaprezentowanie swoich możliwości szerszej publiczności. Macademian Girl wystąpiła bowiem w programie Elżbiety Jaworowicz, w którym przedstawiła swoją nową rolę:

Jestem na co dzień terapeutką ustawień systemowych, praktykiem totalnej biologii, soul couchem i terapeutką uzdrawiania dźwiękiem. Ale ja głęboko wierzę, że każdy z nas jest swoim własnym uzdrowicielem.

Tamara Gonzalez Perea Screen z Player.pl

W odcinku poświęconym nauczycielce języka polskiego, która po przebytym udarze twierdzi, że czuje się jak robot bez duszy i ma problem z wykonaniem podstawowych czynności, Tamara Gonzalez Perea zaprezentowała swoje możliwości wokalne, przygrywając sobie na egzotycznym rodzaju bębna. Do studia nagraniowego nie przyszła z pustymi rękoma. Towarzyszyła jej rzeźbiona czaszka położona dumnie na blacie.

Należy zwrócić uwagę na to, że prezentowane przez celebrytkę metody "uzdrawiania" nie mają nic wspólnego z medycyną. O ile mogą stanowić przyjemną praktykę i uzupełnienie terapii, o tyle są niebezpieczne dla osób, które decydują się odstawić tradycyjne leczenie na rzecz alternatywnych metod.

Co sądzicie o nowej roli Macademian Girl?