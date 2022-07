Maffashion nie mogła się tego pozbyć. Zostawiła jedną pamiątkę po Sebastianie Fabijańskim

Związek Maffashion i Sebastiana Fabijańskiego to już przeszłość. Para rozstała się w atmosferze skandalu, w który zaangażowana była Rafalala. Fabijański w głośnym wywiadzie przyznał się do niewierności, choć - jak podkreślił - nie zdradził partnerki z Rafalalą. Krótko po tym okazało się, że niewierna miała być także influencerka. Julia Kuczyńska wydała jedynie oświadczenie o rozstaniu. Nie zamierza jednak usuwać się w cień i w dalszym ciągu jest aktywna w mediach społecznościowych. Na najnowszych zdjęciach na Instagramie zrobionych w willi celebrytki, czujne oko dostrzeże pamiątkę po byłym partnerze. Jak widać, Maffashion nie pozbyła się wszystkiego po aktorze.

REKLAMA

Zobacz wideo Maffashion wydała oświadczenie i potwierdza rozstanie z Fabijańskim

Maffashion zachowała tryptyk autorstwa Sebastiana Fabijańskiego w willi

Rozstania nigdy nie należą do najłatwiejszych, zwłaszcza kiedy jest się osobą publiczną. Byli partnerzy często wyrzucają lub oddają rzeczy, które należały do drugiej osoby. Niektórzy, jak np. Doda widzą w tym źródło zysku. Piosenkarka ostatnio znalazła koszulkę Nergala, którą postanowiła sprzedać. Jednak Maffashion zdecydowała się zachować w domu jedną ważną pamiątkę po ojcu Bastiana. Chodzi o tryptyk spod pędzla aktora, który wisi w centralnym miejscu w domu nad schodami. Tryptyk idealnie pasuje do chłodnego i loftowego wnętrza willi.

Dom Maffashion i Sebastiana Fabijańskiego Instagram/ maffashion_official

Sebastian Fabijański oprócz tego, że jest aktorem i muzykiem, jest także malarzem. Jego prace to głównie nowoczesne, abstrakcyjne dzieła z wykorzystaniem farb, grubych pędzli czy sprayu. Artysta zamiłowanie do malarstwa z pewnością odziedziczył po pradziadku, Wacławie Fabijańskim. Malował on głównie obrazy olejne, przede wszystkim portrety i pejzaże. Zajmował się również malarstwem sakralnym.

Tak mieszkali Maffashion i Fabijański. W centralnym miejscu zawisły obrazy aktora