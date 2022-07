Ekspertka nie zostawiła suchej nitki na Królikowskim. Strofuje też jego rodzinę

Odwołane chrzciny Vincenta Królikowskego stały się pretekstem do publicznego prania brudów, wzajemnych oskarżeń i przerzucania się rzekomymi dowodami, które miały przekonać opinię publiczną, która strona sporu ma rację (tutaj znajdziecie podsumowanie całej awantury). Antek Królikowski postanowił nawet przerwać kilkumiesięczną nieobecność w mediach społecznościowych i nagrał oświadczenie, w którym oskarżył byłą partnerkę o manipulacje. Powiedział też, że Joanna Opozda utrudnia mu kontakty z synem i oczernia jego rodzinę. Pozostali członkowie klanu Królikowskich murem stanęli za ojcem Vincenta, a głos w sprawie zabrali m.in. jego matka, brat, a nawet matka bratowej. Prowadząca kanał na YouTubie "Okiem PR-owca" Żaneta Hiszpańska oceniła, jakie szkody wizerunkowe wyrządził sobie aktor przez filmik z zarzutami do byłej partnerki.

Ekspertka od PR-u krytykuje oświadczenie Antka Królikowskiego

Ekspertka od PR-u nie ma wątpliwości, że oświadczenie Królikowskiego było złym posunięciem. Youtuberka wytknęła aktorowi, że nie tylko sam oczernił byłą partnerkę, ale też nie przedstawia żadnych dowodów na słowa sugerujące, że to Opozda nie pozwala mu się kontaktować z Vincentem.

Nie ma tam żadnych konkretów, żadnych dowodów (...). Antek stawia siebie w roli ofiary, mówi o sobie jako o "ojcu z problemami", mimo że to Asia pokazuje screeny dotyczące tego, że Antka nie było u dziecka ponad miesiąc - komentuje Żaneta Hiszpańska.

Zdaniem specjalistki słowa Królikowskiego mają przekonać, że to on jest tym dobrym, a to Joanna Opozda jest tą złą. Hiszpańska uważa, że wizerunek aktora już wcześniej nie był najlepszy, a stawiając sprawę w taki sposób, jeszcze bardziej pogorszył sytuację, zamiast ją załagodzić.

Youtuberka zwróciła także uwagę, że po wydaniu oświadczenia Królikowski powinien milczeć i czekać na odpowiedź ze strony Opozdy, a nie udzielać wywiadów i dalej komentować sprawę w mediach, co zresztą zrobił. Hiszpańska podkreśliła, że błędem była także reakcja ze strony rodziny Królikowskich.

Jego rodzina nie powinna się wtrącać w całą sytuację, włączając w to również odpowiadanie na komentarze na Instagramie - tłumaczy.

Żaneta Hiszpańska dodała, że gdy dochodzi do publicznego prania brudów, nie zyskuje na tym żadna ze stron.

Uważam, że sprawy prywatne takimi powinny zostać. W takich sytuacjach "wygrywają" osoby, które pokazują klasę i ich nie komentują - dlatego też cała historia wizerunkowo nie jest przyjemna ani dla Joanny, ani dla Antka. Dla Antka bardziej - podsumowała.

