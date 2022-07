Katarzyna Cichopek przebywa obecnie na planie nowej edycji "You can dance - Nowa generacja", która jesienią pojawi się w ramówce Telewizji Polskiej. Celebrytka wraz z Idą Nowakowską zasiądzie przy biurku jurorów obok Agustina Egurroli. Panie zastąpią Klaudię Antos oraz Mishę Kostrzewskiego. W mediach dużo mówi się o napięciu między prezenterkami. Instagram Cichopek obecnie jest pełen kadrów i filmików z warsztatów tanecznych, w których uczestniczą młodzi tancerze. Na najnowszych relacjach aktorka skrupulatnie relacjonuje, co dzieje się na planie. Pozuje także w wielu kreacjach. Do jednej wybrała bardzo wysokie obcasy. Patrzenie na stopy celebrytki dosłownie boli.

Zobacz wideo Katarzyna Cichopek na planie nowego sezonu "You Can Dance"

Katarzyna Cichopek pozuje w wysokich obcasach. Czy stopy jej to wybaczą?

Nowa jurorka "You can dance - Nowa generacja" jest bardzo aktywna na Instagramie, gdzie chętnie dzieli się życiem codziennym. Często mówi do fanów zza kulis programu "Pytanie na śniadanie" oraz z planu serialu "M jak miłość". Ostatnio Cichopek pokazała, jak w "emce" kręcona jest scena łóżkowa. Oprócz tego Cichopek na Instagramie chwali się kolejnymi kreacjami. Na InstaStories udostępniła relację stylistki Katarzyny Lasoty, która prawdopodobnie odpowiada za ubiór aktorki.

Katarzyna Cichopek Fot. @katarzynacichopek

Prezenterka ma na sobie czarno-szmaragdową mini sukienkę, z obcisłą spódniczką i ozdobną górą na cienkim, kryształowym ramiączku. Włosy Cichopek zostały zakręcone i zaczesane do tyłu, co uwydatniło okrągłe kolczyki. Jednak to, co najbardziej przyciąga wzrok w tej stylizacji, to za wysokie buty, w których stopa aktorki wygląda na nienaturalnie wygiętą. To musi boleć, ale czego się nie robi dla mody.

