Sławomir Świerzyński pojawił się 31 lipca na koncercie w Łomży, gdzie wystąpił podczas Wakacyjnej Trasy Dwójki. Lider zespołu Bayer Full to twórca największych hitów w historii disco polo. Chyba każdy Polak kojarzy "Mateczki w kropeczki", nawet jeśli nigdy nie słuchał muzyki z tego gatunku.

Sławomir Świerzyński to też największy ulubieniec stacji TVP. Wielokrotnie pojawiał się na antenie w roli eksperta "od wszystkiego". W październiku Telewizja Polska zorganizowała nawet huczne obchody jubileuszu zespołu, podczas którego fani disco polo mogli bawić się na ponaddwugodzinnym koncercie.

Kultowy w swoim gatunku Bayer Full to nie tylko popularność i sukcesy, ale też liczne kontrowersje i afery. Zespół swego czasu został oskarżony o plagiat. Jak się okazuje, nie był jedynym, który "ma coś za uszami".

Żona Millera chciała od niego odejść. "Powiedziała, że może się spakować i wyprowadzić"

Bayer Full. Największe skandale z udziałem Sławomira Świerzyńskiego

Lider zespołu Bayer Full doczekał się nawet wyroku. Sąd uznał, że zespół naruszył prawo, nie podając prawdziwego twórcy utworu "Tawerna pod Pijaną Zgrają". Miał przeprosić oryginalnego autora tekstu i wycofać z obiegu wszystkie albumy z fikcyjnym twórcą. Sławomir Świerzyński cały czas upierał się, że nie naruszył praw autorskich. Piosenkarza miał więcej problemów - usłyszał też wyrok za nielegalną dystrybucje filmów, które rozpowszechniał na pokazach pościeli.

W innych biznesach też było ciekawie. W 2020 roku zawodnik sztuk walki Marcin Różalski oskarżył lidera Bayer Full o sprzedaż chorego konia, aby uniknąć opłat za leczenie zwierzęcia. Głośno było też o Świerzyńskim na początku pandemii, kiedy nawoływał do nieprzestrzegania obostrzeń.

Mężczyźni, ojcowie i dziadkowie, idźmy do kościoła wbrew zakazom. (...) Polak ma obowiązek strzec wiary katolickiej. Tylko pod krzyżem, tylko pod tym znakiem Polska jest Polską - pisał na Twitterze.

To tylko jedna z wielu skandalicznych wypowiedzi muzyka na Twitterze. W 2019 roku lider Bayer Full wywołał ogromne kontrowersje słowami "LGBT to początek pedofilii". Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych natychmiast zagroził mu pozwem.

Życie prywatne muzyka to też materiał na całkiem pokaźną powieść. W latach 90. zaangażował się w działalność polityczną. Z listy PSL czterokrotnie bezskutecznie startował do sejmu w wyborach parlamentarnych. Tyle samo razy i z podobnym skutkiem próbował dostać się do Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Na początku 2019 roku zrezygnował z członkostwa w partii.

Lider Bayer Full przeżył też prawdziwe chwile grozy, kiedy w 2004 roku jego syn został porwany dla okupu. Jak sam stwierdził, było to najbardziej traumatyczne wydarzenie w jego życiu. Na syna piosenkarza napadło trzech bandytów, którzy zaczaili się na niego w rodzinnej miejscowości. Porwali chłopaka i żądali od rodziny pół miliona euro.

Zenon Martyniuk za jeden koncert zgarnia krocie, ale przebija go Sławomir

Radek Liszewski śpiewa o "kręceniu pupą" do kilkuletniej dziewczynki

Autor hitu "Ona tańczy dla mnie" wywołał spore kontrowersje w 2019 roku na koncercie w Kielcach. Wówczas lider zespołu Weekend zaśpiewał fragment piosenki do kilkuletniej dziewczynki. Całe wydarzenie transmitowane było przez Telewizję Polską, w której od kilku lat regularnie pojawia się disco polo.

Radosław Liszewski wykonywał na żywo utwór "Jesteś Zajebista". W trakcie występu fragment "Umiesz kręcić pupą, fajnie ruszasz się. Obiektem pożądania właśnie stałaś się" skierował do kilkuletniej dziewczynki znajdującej się na widowni. Natychmiast w internecie pojawiło się mnóstwo głosów oburzenia i krytyki. W rozmowie z serwisem Pudelek.pl artysta zbagatelizował sprawę i uznał, że oburzenie ludzi nie ma żadnego sensownego uzasadnienia.

Bez przesady. Równie dobrze mogłyby być to panie pod 70-tkę. I to też można byłoby uznać za dziwne - powiedział.

Piękni i młodzi. Dawid Narożny wyciął żonę ze zdjęcia i wypominał kolegom choroby weneryczne

Piękni i młodzi to zespół disco polo, który został stworzony przez małżeństwo Magdalenę i Dawida Narożnych. Zaczęło się pięknie, a skończyło na sprzeczkach i rozwodzie. Mężczyzna tak bardzo nie mógł znieść widoku żony, że na zdjęciu z komunii córki postanowił ją... wyciąć.

Z kolei kiedy koledzy z zespołu w jednej z radiowych audycji postanowili spalić podobiznę Dawida Narożnego, nie pozostał im dłużny. W zemście postanowił podzielić się ze światem detalami życia seksualnego kolegów, z opowieściami o chorobach wenerycznych włącznie. Na końcu dodał wyrazy współczucia dla obecnych partnerek.

