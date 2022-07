Marek Kondrat w 1972 roku ożenił się z Iloną Gajek. Dwa lata później na świat przyszedł ich syn Mikołaj, a w 1980 roku urodził się Wojciech. Para długo uchodziła za jedną z najszczęśliwszych w polskim show-biznesie, jednak małżeństwo zakończyło się w 2009 roku po 37 latach. Podobno to Ilona Kondrat miała złożyć pozew o rozwód. Aktor znalazł na szczęście nową miłość. Od siedmiu lat jego żoną jest Antonina Turnau.

Historia miłości Marka Kondrata i Antoniny Turnau

Marek Kondrat jest od swojej wybranki aż 38 lat starszy. W mediach długo krążyła plotka, według której Antonina poznała przyszłego męża, kiedy była jeszcze dzieckiem. W wywiadzie dla "Fashion Magazine" stwierdziła jednak, że doniesienia te są wyssane z palca.

Nie, to jedna z wielu bzdur, które o nas piszą. Poznałam Marka jako dorosła kobieta.

W tej samej rozmowie odniosła się do różnicy wieku, jaka dzieli ją z ukochanym.

Myślę, że są groźniejsze różnice, na przykład światopoglądowe. Każda relacja wiąże się z ryzykiem, w każdym związku jest potencjał konfliktu, komplikacji, o każdy trzeba dbać. Ale to gra warta świeczki.

Ślub odbył się 19 września 2015 roku w krakowskiej restauracji należącej do Marka Kondrata. Na prośbę pary młodej w lokalu dokładnie zasłonięto zasłony, a wszyscy goście przyszli incognito. Zwrócono szczególną uwagę, by do mediów przedostało się jak najmniej informacji o uroczystości. Mimo to "Na żywo" dotarło do doniesień, według których mama panny młodej na weselu nie wydawała się szczęśliwa.

Ojciec panny młodej, Grzegorz Turnau, cały wieczór tryskał dobrym humorem, ale matka nie potrafiła ukryć zafrasowanej miny - ujawnił jeden z gości.

Ta sama gazeta wcześniej informowała, że duża różnica wieku między małżonkami od początku stanowiła problem dla rodziców Antoniny.

Trzy lata później na świat przyszła córka pary, Helena. Rodzice niedługo potem zdecydowali się na zakup domu w Hiszpanii, gdzie wyjeżdżają, gdy tylko przydarzy się ku temu okazja. Na co dzień mieszkają jednak w Krakowie i to tam czteroletnia już dziewczynka chodzi do przedszkola.

Na razie chodzi do przedszkola w Krakowie. Bardzo nam zależy, mojej młodej żonie i mnie, aby edukacja naszej córki stanowiła dla niej szansę, a nie groziła sformatowaniem według sztancy - powiedział Kondrat "Newsweekowi".

Marek Kondrat rzadko mówi o ukochanej żonie. Niedawno wyznał jednak, że to dzięki Antoninie inaczej patrzy na świat.

Nie pozwala mi się garbić, mobilizuje mnie do życia. Dzięki temu patrzę na świat z nadzieją. Dziaderstwo nie zmusi młodych ludzi do niczego, oni dokonują wyborów bez żadnego trybu.

Życzymy zakochanym wielu lat szczęścia i miłości.

