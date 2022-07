W czwartek rodzicie Oliwiera poinformowali o śmierci chłopca. Chrzestna chłopca zaapelowała do wszystkich, którzy zamierzają się na nim pojawić. Teraz specjalną prośbę za pośrednictwem mediów społecznościowych wystosowała również mama zmarłego dziecka.

Magdalena Stępień ma prośbę do wszystkich, którzy pojawią się na pogrzebie Oliwiera

Magdalena Stepień podzieliła się grafiką na InstaStories, na której widzimy roześmianego Oliwiera na huśtawce. Dołączyła opis zawierający datę i miejsce pogrzebu oraz prośbę do osób, które się na niego wybierają.

Ostatnie pożegnanie Oliwiera. 1 sierpnia o godzinie 14 na cmentarzu w Oleśnicy na ul. Wojska Polskiego. Drodzy, zamiast kwiatów poprosimy o modlitwę za Oliwierka i drobny datek na leczenie Zosi.

Magdalena Stępień instagram.com/ magdalena_stepien

Do grafiki Magdalena Stępień dołączyła link do wspomnianej zbiórki, którą możecie znaleźć tutaj. Na stronie internetowej siepomaga.pl możemy przeczytać, że zbieraną są pieniądze dla Zosi Pająk. U dziewczynki tuż po narodzinach zdiagnozowano rdzeniowy zanik mięśni. Nadzieją jest terapia genowa, która jest jednak horrendalnie droga. Jej koszt to ponad 10 milionów złotych.

Mama chrzestna Oliwiera również wystosowała specjalny apel

Wcześniej chrzestna zmarłego za pośrednictwem mediów społecznościowych również podzieliła się prośbą skierowaną do osób planujących pojawić się na pogrzebie.

Jeśli możemy, zabierzmy ze sobą baloniki, które kochał nasz Oliś.

Jak podaje "Fakt", w ostatnich dniach życia chłopca towarzyszyła mu nie tylko mama, ale również tata, Jakub Rzeźniczak.

