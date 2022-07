Ewa Farna z córką na spacerze. Wózek Elli robi wrażenie. Znamy cenę

Ewa Farna w listopadzie ubiegłego roku poinformowała, że spodziewa się drugiego dziecka. Artystka i jej ukochany Martin Chobot mają już jednego syna, Artura, który urodził się w 2019 roku. 6 marca na świat przyszła kolejna pociecha pary, Ella. Dziewczynka pojawiła się na nowym zdjęciu mamy w wózku luksusowej marki.

Ewa Farna pokazała wózek. Cena? Wysoka

Ewa Farna wybrała się na spacer z niespełna pięciomiesięczną córką. Na pierwszym planie fotografii znajdował się ogromny wózek, w którym, oprócz Elli, zmieści się sporo przyborów niezbędnych do opieki nad dzieckiem. Choć to współpraca, co sama wokalistka zaznaczyła w poście, to nie wątpimy, że sprzęt faktycznie sprawdza się świetnie. Model z gondolą, który posiada Farna, kosztuje prawie sześć tysięcy złotych. Najtańsza opcja na stronie to wydatek rzędu trzech i pół tysiąca. Najdroższa to nawet siedem tysięcy.

Jak zaznaczyła Farna w poście, czasem sama miałaby ochotę zasnąć w takim wózku.

Koncertujemy, a co za tym idzie, też dużo podróżujemy po czeskich i polskich miastach, żeby w ramach możliwości mama "na luzie" mogła wieczorem wskoczyć na koncert podczas weekendowego wyjazdu. Dzięki Bogu za wygodny wózek. (...) Cóż, czasem wolałbym się w nim położyć tak, żeby ktoś mnie ukołysał do snu - napisała.

