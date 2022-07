Juror programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" wyhodował już sporej długości włosy. Na ostatnich zdjęciach z pracowitej niedzieli w ogrodzie zaprezentował je nawet związane w kitkę. Wygląda na to, że nowy styl nie bardzo przypadł do gust jego żonie. Pod pretekstem "podcięcia końcówek" Monika Janowska namówiła męża na szybką wizytę u fryzjera. Niestety, nie wiedział, w co się pakuje. Z salonu wyszedł całkowicie odmieniony. A wszystko za sprawą bardzo dobrze przemyślanego planu ukochanej Moniki.

Robert Janowski już tak nie wygląda. Tak się kończy spisek żony i fryzjerki

Wygląda na to, że Monika Janowska postanowiła podejść męża. Umówiła się na wizytę do fryzjera i poprosiła ukochanego, aby odebrał ją z salonu. Kiedy Robert Janowski zjawił się po nią, zapytała, czy przy okazji nie chce odświeżyć fryzury i podciąć końcówek włosów. Pół godziny później okazało się, że niewinne "końcówki" to całkiem pokaźna długoś. Co sam Robert z odpowiednią dozą dystansu opisał na instagramowym koncie.

To była totalna manipulacja! Bezwzględna prowokacja! Zmowa, spisek i jak to się tam jeszcze nazywa. Nie wiem, czego was, kobiety, uczą w tych szkołach, ale na pewno nie matematyki. Dwa centymetry to nie mniej, nie więcej tylko 20 milimetrów, a nie pół metra!- napisał.

Wygląda na to, że fryzura finalnie się spodobała. Juror show Polsatu umieścił na Instagramie uśmiechnięte zdjęcia w nowym wydaniu i kokieteryjnie dodał, że nie może się zdecydować, którą z gwiazd teraz przypomina.

Teraz Monia mówi, że kogoś jej przypominam, ale ciągle się waha między Georgem Clooneyem,a Gordonem Ramsayem. Wolę tego pierwszego! A wy, jak wam się podoba? - dodał

Na odpowiedź nie musiał czekać długo. Nowa fryzura zrobiła prawdziwą furorę wśród fanów.

Chyba trzeba, panie Robercie, podziękować żonie i fryzjerce. Super pan wygląda.

Proszę kupić pani Monice pierścionek. Może my kobiety mamy problem z matematyką, ale pan odmłodniał o 10 jak nie o 20 lat.

Cudowna przemiana. Twarz młodsza o 100 proc., żony Moniki to zasługa, brawo - czytamy w komentarzach.

Jak wam się podoba w takim wydaniu?

