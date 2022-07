W drugiej połowie czerwca media obiegła informacja, że Krzysztof Rutkowski spróbuje swoich sił na parkiecie "Tańca z Gwiazdami". Wyciekła nawet stawka, jaką detektyw wynegocjował z producentami programu. Pozostało tylko jedno pytanie. Kto będzie jego partnerką? Ta zagadka została właśnie rozwiązana.

Znamy partnerkę Krzysztofa Rutkowskiego w "Tańcu z Gwiazdami"

Oficjalny instagramowy profil "Tańca z Gwiazdami" postanowił nie trzymać fanów w niepewności. Zamieścił krótki filmik, na którym widzimy Krzysztofa Rutkowskiego. Po chwili dołącza do niego Sylwia Madeńska.

Pierwsza para jesiennej edycji! Krzysztof Rutkowski i Sylwia Madeńska.

Pod postem pojawiło się wiele komentarzy. Internauci podzieleni. Jedni są podekscytowani i nie ukrywają, że nie mogą się doczekać, kiedy zobaczą parę na parkiecie.

O ja cię kręcę. Sylwuś to będzie show. Trzymamy kciuki bardzo mocno.

Nie będzie lepszej kombinacji w tym sezonie.

Lepszej partnerki nie mógł sobie wymarzyć, piękna, zdolna i z klasą, bez nadętej, obrażalskiej miny.

Jednak spora grupa uważa, że detektyw i tancerka nie mają szans na dłuższy udział w show:

Czyli biedna Sylwia szybko odpadnie. Szkoda.

Co za pech. No to niestety Sylwia za długo nie za gości w programie.

Ojej, jakoś tego nie widzę - piszą niektórzy.

Sylwia Madeńska to zawodowa tancerka, której popularność przyniósł udział w "Love Island. Wyspa miłości". Doszła do finału, zgarnęła 50 tys. złotych, a przede wszystkim poznała Mikołaja Jędruszczaka. Związek kontynuowali po programie i razem wystąpili w 11. edycji "Tańca z Gwiazdami". Jednak jeszcze w trakcie emisji edycji para rozstała się, co skrzętnie opisywały media. Sylwia Madeńska specjalizuje się w tańcu towarzyskim. Jak myślicie, stworzy z Krzysztofem Rutkowskim konkurencyjną parę, która będzie miała szansę na zdobycie Kryształowej Kuli?

