26 lipca premierę miała biografia grupy Ich Troje. W książce Michał Wiśniewski zarzucił Marcinowi Prokopowi, że w 2004 bez zgody opublikował z nim wywiad. Ten w odpowiedzi stwierdził, że artysta nie pamięta rozmowy i tego, co było po niej, bo był nietrzeźwy. Na odbicie piłeczki nie trzeba było długo czekać. Wiśniewski zaatakował Prokopa najpierw na Facebooku, a teraz opublikował serię nagrań, w których stawia sprawę bardzo poważnie.

Wiśniewski kontra Prokop. Do akcji wkroczyła Korwin Piotrowska

Michał Wiśniewski opublikował na InstaStories kilka filmików, na których przechadza się na łonie natury. Piosenkarz w spokojny, ale zdecydowany sposób zwrócił się do Marcina Prokopa.