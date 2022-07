Donald Trump zorganizował LIV Golf 27 lipca 2022 roku w Trump National Golf Club w Bedminster, New Jersey. Polityk zignorował prośby rodzin ofiar z 11 września 2001 roku i dzięki pomocy finansowej Arabii Saudyjskiej doszło do organizacji tournee golfowego. Nie przeszkodziła mu także historia rządów Arabii Saudyjskiej, która od lat nie respektuje praw człowieka i ma wiele powiązań terrorystycznych. Rodziny ofiar zamachu z 11 września 2001 roku wydały w tej sprawie oświadczenie.

Donald Trump bez wyobraźni? Rodziny ofiar wrześniowego zamachu z 2001 roku są załamane

Polityk zgodził się na organizację imprezy w klubie Trump National Golf Club w Bedminster, New Jersey, który znajduje się 50 mil od Ground Zero, gdzie zginęło 750 mieszkańców New Jersey podczas ataków terrorystycznych. To, co zrobił, bardzo podzieliło świat sportu oraz przeciwników saudyjskiego reżimu. Wśród osób, które są oburzone organizacją tournee jest narzeczona zamordowanego dziennikarza Jamala Khashoggiego. Mężczyzna został zamordowany w saudyjskim konsulacie w Stambule w 2018 roku, kiedy zdemaskował rząd księcia koronnego Mohammeda bin Salmana za łamanie praw człowieka. Do jej oburzenia dołączył także The National Press Club - stowarzyszenie dziennikarzy, które wydało w tym tygodniu oświadczenie, w którym mówi, że są przeciwko organizacji turnieju na ziemi amerykańskiej. Oprócz tego rodzina ofiar z 11 września 2001 roku wydała poruszające oświadczenie w tej sprawie.

Rodziny ofiar zapowiedziały protesty, które już można zaobserwować przed klubem Trumpa. Polityk powiedział, że chce rozwiązać sytuację pokojową, ale nie wszyscy oburzeni sytuacją się na to godzą.