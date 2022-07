Polka w australijskim programie: "Jestem latynoską". Zaorali ją. Jej reakcja bije rekordy popularności

Magda Ziomek występuje w australijskim reality show "Below deck down under". 28-latka jest modelką, której pasją jest żeglarstwo, dlatego też wzięła udział w programie, w którym jest członkiem ekipy na jachcie. O Polce zrobiło się teraz bardzo głośno, a wszystko za sprawą, jej krótkiej wypowiedzi, w której enigmatycznie mówi o swoim pochodzeniu.

Polka w australijskim reality show: Jestem Latynoską

Na Twitterze rekordy popularności bije krótkie nagranie z australijskiego programu. Widzimy na nim Magdę Ziomek, która wije się w wannie u boku innego uczestnika. W tym nie byłoby jeszcze nic zaskakującego. Jednak później 28-latka roześmiana przechwala się latynoskim pochodzeniem.

Lubię tańczyć, jestem latynoską. Po prostu chcę się dobrze bawić.

Na te słowa zareagowała producentka programu, którą wyraźnie zmieszaną słyszymy w tle.

Jesteś latynoską? - zapytała.

To pytanie wręcz odebrało powietrze Magdzie Ziomek. Zawstydzona celebrytka zaprzeczyła.

Nie, ale czuję się latynoską. To jest głęboko we mnie. Czuję, że jestem bardziej latynoską niż Polką.

Nagranie, na którym 28-latka dosłownie w chwilę przemienia się z roześmianej w zawstydzoną osobę, zebrało ponad 600 tys. polubień. Pojawiło się wiele ironicznych komentarzy.

Magda nie jest z Polski, ona jest z innej galaktyki.

Co jest złego w tańczeniu i byciu Polką jednocześnie?

Powiedziała, że jest Polką w taki sposób, w jaki ja się witam w poniedziałek rano w pracy.

Magda Ziomek powinna być zadowolona. Błyskawicznie zdobyła popularność, a o jej "wyznaniu" rozpisują się teraz światowe media.

