Pamiętacie "Gotowe na wszystko"? Tak dziś wygląda Edie Britt

Swego czasu serial "Gotowe na wszystko" bił rekordy popularności. Akcja amerykańskiego komediodramatu toczyła się na przedmieściach fikcyjnego miasteczka Fairview, przy ulicy Wisteria Lane. Sąsiadki, z pozoru idealne amerykańskie panie domu, mierzyły się z szarą rzeczywistością, ale też skrywały mroczny sekret. Jedną z bohaterek serialu była atrakcyjna blondynka Edie Britt. Nie należała jednak do paczki zaprzyjaźnionych sąsiadek. Przebojowa Edie była dwukrotną rozwódką i rywalizowała z Susan (w tej roli Teri Hatcher) o względu Mike'a Delfino. W rolę Edie wcieliła się Nicollette Sheridan. Aktorka była ostatnio widziana w Los Angeles. Trzeba przyznać, że czas się dla niej zatrzymał.

Pamiętacie Edie z "Gotowych na wszystko"? W serialu wyglądała tak. Dziś wygląda inaczej, a zwłaszcza jej TWARZ

Nicollette Sheridan była widziana na przedmieściach Los Angeles. Serialowa Eddie Britt wyglądała świetnie

Niestety od czasów "Gotowych na wszystko" Nicollette Sheridan nie zagrała jakiś znaczących ról. Ma na koncie wprawdzie komedie świąteczne oraz udział w nowej wersji serialu "Dynastia", ale w pamięci telewidzów zapisała się jako Edie z Wisteria Lane. Aktorka była ostatnio widziana w jednej z kawiarni na przedmieściach Los Angeles, gdzie wybrała się na lody. Wciąż jest blondynką i wygląda świetnie.

Nicollette Sheridan Fot. Backgrid/East News

Aktorka tego dnia postawiła na luźną i wygodną stylizację. Ubrana była w dresy, jasny top i sneakersy. Co ciekawe, w przyszłym roku serialowa Edie Britt będzie obchodzić 60-te urodziny. Zdecydowanie można jej pozazdrościć kondycji i witalności. Fani serialu "Gotowe na wszystko" mogą wrócić do perypetii swoich ulubionych bohaterek, ponieważ produkcja trafiła ostatnio na platformę Disney Plus.

