Aleksandra Żebrowska pozuje w 40. tygodniu ciąży. Planuje przyspieszyć poród

Aleksandra i Michał Żebrowscy już wkrótce powitają na świecie czwarte dziecko. Tym razem będzie to dziewczynka. Do tej pory para doczekała się trzech synów: Franciszka, Henryka i Feliksa. Żona aktora jest już w 40. tygodniu ciąży. Ostatnio zdradziła, co zalecił jej lekarz, aby przyspieszyć poród. Celebrytka postanowiła wypróbować jeden ze sposobów.

Aleksandra Żebrowska pokazała zdjęcie w 40. tygodniu ciąży. Zalecenia lekarza? Lista zawiera kilka przyjemnych czynności

Aleksandra Żebrowska jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Na Instagramie śledzi ją ponad ćwierć miliona obserwujących. Na swoim profilu w humorystyczny sposób prezentuje blaski i cienie macierzyństwa. Celebrytka jest już w 40. tygodniu ciąży i nie ukrywa, że z niecierpliwością oczekuje na poród. Ostatnio żona aktora zdradziła, jakie zalecenia usłyszała od lekarza. Jedno z nich szczególnie przypadło jej do gustu.

Zalecenia od lekarza: seks, sport, spacer, schody, spicy food. To poproszę spicy food - napisała pod zdjęciem celebrytka.

Michał Żebrowski postanowił natychmiast spełnić życzenie żony

Już się robi - zadeklarował aktor.

Pod postem pojawiły się także porady od znanych koleżanek celebrytki.

U mnie masaż tajski był grany i następnego dnia wody odeszły… - napisała Mary Komasa.

Ponoć działa też stymulacja sutków. W każdym razie też na S, więc nadaje się na listę - radziła Agata Rubik.

Myślicie, że pikantne jedzenie pomoże i córka Żebrowskich urodzi się jeszcze w lipcu?