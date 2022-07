Do tanecznego programu trafiła teraz Katarzyna Cichopek, która zasiądzie w jury. Obok niej pojawi się także Ida Nowakowska. To właśnie one zastąpiły w show Klaudię Antos i Miszę Kostrzewskiego. Na castingach nie mogło zabraknąć prowadzącej, Edyty Herbuś, która soczystą stylizacją oczarowała fanów.

Zobacz wideo Katarzyna Cichopek na planie nowego sezonu "You Can Dance"

Jeansowa Cichopek, Nowakowska w dredach, ale to Herbuś olśniła wszystkich

Podczas castingów do "You Can Dance" Katarzyna Cichopek zaszalała ze stylizacją. Prezenterka telewizyjna wybrała na tę okazję jeansową sukienkę z szerokimi kieszeniami. Wyglądała w niej dobrze, ale nie było efektu zaskoczenia. Tak ubrana aktorka mogłaby pojawić się na wywiadowce dzieci czy rodzinnym spacerze, a nie oficjalnym wyjściu. Szkoda, bo to piękna kobieta, która mogłaby wyglądać zdecydowanie lepiej.

Katarzyna Cichopek AKPA

Ida Nowakowska

Tutaj ewidentnie coś nie zagrało. Kolorowe dredy u dorosłej tancerki wyglądają co najmniej dyskusyjnie. Miało być młodzieżowo i zabawnie, a wyszedł z tego niebezpieczny chaos. Możliwe, że tancerka, decydując się na ognistą czerwień i dresowe spodnie, chciała pokazać, jakie ma taneczne korzenie. W końcu Ida Nowakowska to specjalistka od tańca współczesnego. Niestety, absolutnie tego nie kupujemy. Jest zbyt luźno i najzwyczajniej w świecie zabrakło klasy.

Ida Nowakowska AKPA

Edyta Herbuś

Jak to mówią, najlepsze zostawiamy na koniec i tak jest w tym wypadku. Edyta Herbuś jest przepiękną kobietą, która doskonale wie, jak podkreślić wdzięk i urok osobisty. Dla niej stylizacja jest tylko dodatkiem podkreślającym telewizyjną osobowość. Tancerka wie nawet, jak stanąć przed obiektywem, żeby zachwycić wszystkich. W pomarańczowej sukience z wycięciem na wysportowanym brzuchu wygląda jak polska J.Lo. Soczysty kolor obcisłej sukienki przyciąga spojrzenia, a doskonale dobrany dla przeciwwagi chabrowy kolor paznokci idealnie kontrastuje z pomarańczowym.

Edyta Herbuś AKPA

Co myślicie o naszych wyborach modowych? Zgadzacie się z nami?