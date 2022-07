Nicolas Sarkozy i Carla Bruni cieszą się z pełni lata i beztrosko spędzają czas pływając jachtem po Balearach. Wygląda na to, że związek byłego prezydenta Francji, po 14 latach małżeństwa ma się doskonale. Na zdjęciach, które trafiły do sieci, widzimy jak Sarkozy wymienia czułości z żoną. Polityk i modelka zachowują się na nich jak para nastolatków. Sam polityk nie zachwyca wprawdzie kondycją, za to figura Carli Bruni jest godna pozazdroszczenia.

Carla Bruni i Nicolas Sarkozy w Cannes. Modelka przyćmiła wszystkich

Pomimo kłopotów prawnych Nicolas Sarkozy spędza cudowne chwile na wakacjach z żoną

Dodajmy, że ostatnie czasy nie były łatwe dla francuskiego polityka. Niedawno został skazany na trzy lata więzienia za korupcję i nielegalne finansowanie kampanii prezydenckiej w 2012 roku. Wszystko wskazuje na to, że kłopoty tylko scalają ten związek, a Carla Bruni wiernie trwa u boku starszego o 13 lat męża.

Uwagę fotoreporterów zwróciła doskonała figura Carli Bruni, która ostatnio powróciła do swojej przygody z modelingiem. Była Pierwsza Dama Francji wzięła udział w pokazie marki Balmain, a także w kampanii reklamowej Yves Saint Laurent. Perfekcyjna sylwetka jednak ma swoją cenę. W jednym z ostatnich wywiadów dla magazynu "Madame Figaro" Carla Bruni przyznała, że przestrzega restrykcyjnej diety i regularnie odbywa treningi. Efekt jest jednak piorunujący.

Przypomnijmy, że Carla Bruni i Nicolas Sarkozy pobrali się w lutym 2008 roku w Pałacu Elizejskim. Był to pierwszy w historii ślub urzędującego prezydenta Francji. Dwa lata później na świat przyszła córka pary.

Carla Bruni na salonach. Widać, że korzysta z medycyny estetycznej