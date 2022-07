Katarzyna Bosacka porównała cenę cukru w Polsce i w Holandii. Przygnębiające

Brak cukru w wielu sklepach to jeden z głównych tematów, którym w ostatnich dniach żyją Polacy. Brakuje go w sklepach albo jego sprzedaż jest reglamentowana, co przekłada się na to, że cena produktu rośnie. Katarzyna Bosacka porównała "sytuację cukrową" w Polsce i w Holandii.

Katarzyna Bosacka porównała ceny cukru w Polsce i Holandii. "Polak może kupić cztery razy mniej cukru niż Holender"

Katarzyna Bosacka przez lata dała się poznać jako dziennikarka, która specjalizuje się w tematyce zdrowej żywności. Przed laty w stacji TVN Style prowadziła program konsumencki "Wiem, co jem i wiem, co kupuję". Bosacką zbulwersował temat ceny cukru w Polsce i postanowiła poruszyć tę kwestię na Instagramie.

A tymczasem w drogiej Holandii w mieście Utrecht, w popularnej sieci Albert Heijn za jeden kg cukru trzeba zapłacić 0,65 euro. Co w przeliczeniu przy dzisiejszym kursie wynosi 3,10 zł. Zdjęcie otrzymałam od Pani Moniki - napisała Katarzyna Bosacka.

Dziennikarka porównała ceny cukru do średnich wynagrodzeń w Polsce i w Holandii. Wnioski są raczej przygnębiające.

Na ten moment w Polsce ceny cukru wahają się w zależności od producenta i sklepu, ale ciężko znaleźć taki, który kosztuje mniej niż pięć zł za jeden kg. A na półkach są i takie, które kosztują sześć -- osiem zł za jeden kg. Jak to wygląda w przeliczeniu na pensje w obu krajach? Przeciętne wynagrodzenie w Polsce w 2021 r. (wg danych GUS) wynosiło 5662,53 zł brutto, co przy umowie o pracę daje kwotę ok. 4083 zł netto. Kupując jeden kg cukru za pięć zł jesteśmy w stanie kupić za tę kwotę 816 kg cukru - wyliczyła Katarzyna Bosacka.

Z obliczeń Katarzyny Bosackiej wynika, że przecięty Polak może zakupić cztery razy mniej cukru niż przeciętny Holender.

Według holenderskiego biura planowania CPB statystyczne średnie miesięczne zarobki w Holandii (2020 r.) wynoszą 2778 euro brutto miesięcznie, co daje ok. 2050 euro netto, bez dodatku urlopowego. Po przeliczeniu okazuje się, że Holendra stać na 3153 kg cukru. Wygląda na to, że na ten moment Polak może kupić 4 razy mniej cukru niż Holender. Przypomnę, że nasz kraj jest jednym z największych producentów cukru w całej Europie - dodała Katarzyna Bosacka.

