Nazwisko Roberta Lewandowskiego jest w ostatnim czasie odmieniane przez wszystkie przypadki. Utytułowany sportowiec po ośmiu latach w Bayernie Monachium zdecydował się na transfer do FC Barcelony. Napastnik w barwach nowej drużyny zagrał już pierwszy mecz. Hiszpańskie media szczególnie interesują się RL9, który ma pomóc katalońskiej drużynie w wyjściu z kryzysu. Ostatnio redaktorzy gazet "As" prześwietlili jego zarobki i majątek.

Hiszpanie podliczyli majątek Roberta Lewandowskiego. Nieruchomości, drogie auta i intratne kontrakty reklamowe

Dziennikarze podliczyli ilu nieruchomości Lewandowski jest właścicielem. W zestawieniu pojawiła się jego willa na hiszpańskiej Majorce warta ok. 3,5 miliona euro. Nie zapomniano również o warszawskim apartamencie kupionym za kwotę siedmiu milionów złotych i drogich autach, takich marek jak: Porsche, Bentley, Maserati. To jednak nic, w porównaniu do wartości jego kontraktów reklamowych i przychodów z marek, które stworzył.

Robert Lewandowski jest twarzą Nike, Procter&Gamble, 4F czy do niedawna Huawei. Od 2021 roku działa również jego restauracja Nine's. Ponadto piłkarz jest współwłaścicielem firm: Foods by Ann, Protos Venture Capital, RL Media, agencji marketingowej i public relations - Stor9, którą założył wraz z żoną. Obecnie trwają starania o to, by Lewandowski w Barcelonie mógł nosić koszulkę z numerem dziewięć, który stał się jego znakiem rozpoznawczym i firmowym symbolem. Hiszpański dziennik podaje także, że piłkarz jest czwartym na liście najlepiej zarabiających w tej branży.

W 2021 roku więcej zarabiali tylko tacy zawodnicy jak Messi, Cristiano Ronaldo i Neymar. (...) Perłą w koronie jest bez wątpienia marka RL9. Dlatego też tak ważne dla Polaka było ustalenie, że w Barcelonie nadal będzie mógł grać z numerem dziewięć, obecnie noszonym przez Memphisa Depaya - czytamy w "As".

Co ciekawe, w ubiegłym roku "Forbes" umieścił Lewandowskiego na szóstym miejscu, podając, że na tamten czas zarabiał 35 milionów dolarów rocznie. W tym mieściło się 20 milionów z zarobków w Bayern Monachium, reszta to umowy reklamowe z takimi gigantami jak Nike.

Oprócz imponujących kwot na rachunku samego piłkarza, w markę Lewandowskich pokaźny wkład ma także żona sportowca. Anna Lewandowska ma własne kontrakty reklamowe oraz, obok Foods by Ann, jeszcze kilka innych biznesów. Razem tworzą jedno z najlepiej zarabiających małżeństw w sportowej branży. Jednocześnie hiszpański "As" podkreśla, że Lewy w swoich biznesach działa dyskretnie i nie obnosi się z bogactwem, lecz wraz z żoną stworzył imperium.