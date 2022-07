Sandra Dziwiszek do 2012 roku była związana z Wojciechem Szczęsnym. Podobnie jak on, kocha sport. W przeszłości zajmowała się akrobatyką, a także uprawiała skok o tyczce. Swoich sił próbowała również jako aktorka. Ma na swoim koncie małe role w serialach takich jak: "Plebania", "M jak miłość", "Niania" czy "Na dobre i na złe". Ostatecznie jednak wyprowadziła się do Wielkiej Brytanii, gdzie studiowała, by móc zostać prawniczką. W trakcie poznała kierowcę wyścigowego Nicholasa Latifima. Ostatnio została przyłapana na trybunach na dynamicznym kibicowaniu ukochanemu.

REKLAMA

Zobacz wideo Znane gwiazdy z ukraińskimi korzeniami

Te gwiazdy nie popisały się kreacjami na wesele. Bomba wyglądała jak panna młoda

Sandra Dziwiszek na trybunach Formuły 1 French Grand Prix

Sandra Dziwiszek entuzjastycznie zareagowała na obecność fotoreporterów podczas wyścigu Formuły 1. Wymachiwała i śmiała się do aparatów, a obok tak dynamicznych ruchów trudno było przejść obojętnie. Dziwiszek wybrała na tę okazję krótki i dopasowany top na ramiączkach. Miał mocne wycięcie na plecach, które zaczęło się już w okolicach biustu.

Więcej o jej związku z obecnym mężem Mariny Łuczenko-Szczęsnej przeczytacie tutaj: Sandra Dziwiszek związała się z kierowcą F1. Była dziewczyna Wojciecha Szczęsnego zmieniła się nie do poznania

Trzeba przyznać, że obecny wygląd dziewczyny kanadyjskiego kierowcy wyścigowego wzbudza zainteresowanie. Ma lekko powiększone usta, ale wygląda dość naturalnie i promiennie. Jeszcze kilka lat temu, gdy była w związku z Wojciechem Szczęsnym, raczej nie zapowiadało się, by miała uchodzić za ikonę stylu.

Przed Mariną była ONA. Sandra Dziwiszek była ze Szczęsnym na ślubie Lewandowskiego. Jak wygląda dziś? Schudła!

Zdjęcia Sandry z weekendowego wyścigu we francuskim Le Castellet znajdziecie w naszej galerii.