Omenaa Mensah, jedna z najpopularniejszych polskich pogodynek, 26 lipca skończyła 43 lata. Z tej okazji wrzuciła do sieci zdjęcia w pięknej sukni i dodała wzruszający opis. O tym wyjątkowym dniu nie zapomnieli znajomi i przyjaciele z branży. Małgorzata Rozenek poświęciła przyjaciółce cały wpis na Instagramie, w którym złożyła jej życzenia i opublikowała kilka zdjęć z przeszłości. Jedna z fotografii została zrobiona w 2013 roku. Jak celebrytki wyglądały prawie dekadę temu? Sprawdźcie.

REKLAMA

Zobacz wideo Małgorzata Rozenek z Radkiem na koncercie. Piłkarz w garniturze jak zakreślacz

Nietypowe suknie ślubne gwiazd. Sykut pokazała nogi. Hitem kreacja Boruc

Małgorzata Rozenek świętuje urodziny Omeny Mensah. Pokazała wspólne zdjęcie z 2013 roku

Małgorzata Rozenek i Omenaa Mensah to weteranki show-biznesu. Debiutowały w czasach, kiedy pojęcie "celebryty" zaczynało dopiero nabierać barw. Dziś obie świetnie radzą sobie w branży i mogą pochwalić się pokaźnym dorobkiem. Wygląda na to, że ich wieloletnia przyjaźń też ma się świetnie i przetrwała próbę czasu. A to w świecie gwiazd całkiem zaskakujące. Z okazji urodzin Omeny Mensah, Małgorzata Rozenek napisała na Instagramie kilka ciepłych słów, zwracając się bezpośrednio do przyjaciółki.

Dziś urodziny obchodzi cudowna kobieta. Przyjaciółka, inspiracja. Przeżyłyśmy razem, tak wiele i zawsze mogłam na nią liczyć. Życzę ci, żebyś zawsze była tak szczęśliwa, jak jesteś teraz - napisała.

Do życzeń dołączył się też Radosław Majdan.

Omi, wszystkiego, co najlepsze! Dużo szczęścia, zdrowia, miłości i pozytywnej energii. Wiem, że świat ci to wszystko da, w zamian za tyle dobra i serca, które ty dajesz jemu - dodał pod życzeniami żony.

Małgorzata opublikowała też kilka zdjęć. We wpisie dodała, że ujęcie sprzed dziewięciu lat jest niezaprzeczalnym dowodem na wieloletnią przyjaźń. Fani natychmiast zareagowali.

Omenaa zawsze tak samo piękna. Nic się nie zmienia.

Piękne i młode, czyli nic się nie zmieniło - czytamy w komentarzach.

Jedna z obserwatorek dodała uszczypliwy komentarz z przymrużeniem oka.

Na ostatnim zdjęciu jeszcze stare byłyście - stwierdziła.

Na wpis od razu zareagowała Małgorzata Rozenek i z odpowiednią dozą dystansu przyznała obserwatorce rację.

Dokładnie to samo mówimy - napisała.

Celebrytka zgarnęła też sporo komplementów na temat krótkiej fryzury, którą fani dostrzegli na jednym ze zdjęć. Jednoznacznie stwierdzili, że powinna powrócić do tej długości.

Rozenek z mężem na koncercie Aguilery. Ale się odpicowali. Jego garnitur? "Zakreślacz"

Więcej zdjęć znajdziesz w galerii na górze strony.

Zobacz też: Omenaa Mensah zachwyca w urodzinowej kreacji. Figura modelki!