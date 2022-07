Na początku lipca oficjalnie potwierdziły się informacje, że Katarzyna Cichopek dołącza do grona jurorów drugiej edycji "You Can Dance - Nowa Generacja". Stacja rozpoczęła już zdjęcia do programu, a w zaplanowanych na jesień odcinkach może być dość gorąco. Reżyser tanecznego show ujawnił, że na planie dochodzi do spięć między Cichopek a Idą Nowakowską, która tym razem również zasiada za stołem jurorskim. Na potwierdzenie jego słów musimy jeszcze trochę poczekać, a póki co możemy podziwiać stylizacje aktorki z planu "You Can Dance", którymi Katarzyna Cichopek dzieli się na Instagramie.

Zobacz wideo Cichopek na planie "You Can Dance"

Katarzyna Cichopek w żółtym garniturze na planie "You Can Dance"

Z wpisu Cichopek wynika, że castingi zostały już zakończone, a uczestnicy "You Can Dance" rozpoczęli etap tzw. tanecznej szkoły. Na tę część nagrań jurorka programu wybrała oversize'ową, żółtą marynarkę w bardzo jaskrawym odcieniu. Do tego dobrała nieco rozszerzane spodnie w identycznym kolorze, a pod górną część ubioru założyła mocno wycięty top. Fani aktorki rozpływają się w komentarzach nad jej stylizacją.

Żółty to zdecydowanie twój kolor! Pięknie.

Ślicznie wyglądasz. Kolor obłędny.

Uwielbiam żółte stylówki! Pięknie, Kasiu - czytamy w komentarzach.

Kolorowe, szczególnie oversize'owe garnitury nie wychodzą z mody już od wielu miesięcy, a w takim wydaniu prezentuje się coraz więcej gwiazd. Chociaż można je znaleźć w praktycznie każdym odcieniu, to żółty zdaje się robić największą furorę. W podobnej stylizacji niedawno pojawiła się m.in. Barbara Kurdej-Szatan na komunii córki czy Radosław Majdan szalejący z żoną na koncercie.