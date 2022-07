Niebawem Telewizja Polska przypomni dawne odcinki serialu "Złotopolscy". Wszystko przy okazji premiery filmu dokumentalnego o Annie Przybylskiej. To właśnie tej produkcji, zmarła w 2014 roku aktorka, zawdzięczała swoją popularność. Serial był emitowany od 1997 do 2010 roku i opowiadał o losach dwóch gałęzi rodu Złotopolskich, zapoczątkowanego przez Dionizego i jego siostrę Eleonorę. Postanowiliśmy sprawdzić, co słuchać u dawnej ekipy aktorów ze "Złotopolskich".

Serialowy Tomasz grał w teatrze i serialach. Prowadził też programy rozrywkowe

Piotr Szwedes w "Złotopolskich" grał postać Tomasza Gabriela, syna Marty i Wiesława. Tomasz był prywatnym detektywem, który związał się z Marylką (w tej roli Anna Przybylska), młodą policjantką z Dworca Centralnego. Oprócz gry w serialu Piotr Szwedes kontynuował także swoją karierę aktora teatralnego, grając w takich teatrach, jak m.in.: Nowy, Komedia, Syrena i Kamienica. Wciąż pojawiał się także w serialach telewizyjnych: "Na Wspólnej", "Ojciec Mateusz", "Na dobre i na złe". Dał się poznać w roli prowadzącego programów "Jazda kulturalna" i "Załóż się" na TVP2 oraz "Ciao Darwin" i "We dwoje" na TVN. Jest żonaty z Anną, z którą ma trójkę dzieci. Obecnie zajmuje się produkcją spektakli teatralnych.

Piotr Szwedes Fot. kadr z serialu 'Złotopolscy', TVP Instagram.com/szwedes

Magdalena Stużyńska zagrała rolę przebojowej Marcysi. Teraz występuje w "Przyjaciółkach"

Magdalena Stużyńska szybko zdobyła serca widzów "Złotopolskich". Wszystko za sprawą rezolutnej, zabawnej i przebojowej Marcysi Biernackiej. W serialu Stużyńska grała postać żony Waldka Złotopolskiego (w tej roli Andrzej Nejman). Po zakończeniu produkcji nie dała o sobie zapomnieć telewidzom. Przez pewien czas współprowadziła poranny program "Pytanie na śniadanie" w TVP2. Była też członkinią Kabaretu Moralnego Niepokoju. Ogromną popularność przyniósła jej także rola w serialu "Przyjaciółki", za którą dostała nominację do Telekamery. Prywatnie aktorka jest żoną biznesmena Łukasza Brauera, z którym ma dwóch synów.

Magdalena Stużyńska Fot. kadr z serialu 'Złotopolscy', TVP, Instagram.com/magdalenastuzynska

"Złotopolscy" to był aktorski epizod w karierze Piaska. Pozostał wierny muzyce

Andrzej Piaseczny był już bardzo popularnym wokalistą i liderem zespołu Mafia, zanim zaczął grać w "Złotopolskich". W serialu wcielił się w postać Kacpra Górniaka, popularnego wokalisty, ale jednocześnie bardzo niepokornego syna senatora Marka Złotopolskiego. Piaseczny nie tylko był gwiazdą serialu. Zaśpiewał też piosenkę "Złoty środek", która promowała produkcję. Przygoda z aktorstwem była jedynie epizodem w karierze Piaska, który z sukcesami kontynuował swoją drogę jako artysta solowy na rynku muzycznym. Do tej pory zdobył dwie podwójnie platynowe, sześć platynowych i jedną złotą płytę za sprzedaż swoich albumów. Ostatnio Andrzej Piaseczny pojawił się w roli jurora w "Tańcu z Gwiazdami".

Andrzej Piaseczny Fot. kadr z serialu 'Złotopolscy', TVP, Instagram.com/andrzejpiaseczny_official

Była modelką i aktorką, ale u szczytu popularności zrezygnowała z show biznesu

Renata Gabryjelska swoją karierę zaczęła od modelingu. W 1993 roku zdobyła tytuł Wice Miss Polonia. Podpisała także kontrakt z paryską agencją modelek. Przygodę z filmem zaczęła od zagrania w filmie "Girl Guide" Juliusza Machulskiego. Rola Ewy Kowalskiej w "Złotopolskich" okazała się strzałem w dziesiątkę. Gabryjelska szybko zdobyła sporą sympatię telewidzów. Jednak w 2003 roku, u szczytu popularności, postanowiła rozstać się z show-biznesem. Później w wywiadach tłumaczyła, że była zmęczona i tęskniła za normalnym życiem. Wprawdzie zrezygnowała z kariery aktorskiej, ale zdarza jej się stać po drugiej stronie kamery. Renata Gabryjelska sprawdziła swoich sił w reżyserii i ma na koncie już kilka filmów dokumentalnych oraz fabularnych.

Renata Gabryjelska Fot. kadr z serialu 'Złotopolscy', TVP, Instagram.com/renata_gabryjelska

Jej karierę zakończyły plotki o trudnym charakterze

Widzowie "Złotopolskich" zapewne doskonale pamiętają postać Weroniki, pierwszej żony Waldka, którą grała urodziwa Agnieszka Sitek. Wydawać by się mogło, że aktorka była wówczas u progu sławy. Nie dość, że zagrała nagradzaną rolę w głośnym filmie "Zabić Sekala", to jeszcze pojawiała się regularnie w popularnym serialu. Niestety w środowisku filmowym zaczęły pojawiać się plotki o kapryśnym i trudnym charakterze aktorki, a propozycji zaczęło ubywać. Z serialem pożegnała się w 2001 roku. Zagrała jeszcze wprawdzie niewielkie role w "Wiedźminie", "Prawie Agaty" czy "Na dobre i na złe". Na dłużej związała się z Teatrem Ochota. Ostatnio przypomniała o sobie, pojawiając się na planie jednego z programów rozrywkowych.

Agnieszka Sitek Fot. kadr z serialu 'Złotopolscy', Artur Zawadzki/ Reporter

Serialowy Waldek Złotopolski teraz jest dyrektorem teatru

W postać serialowego Waldka, wnuka Dionizego Złotopolskiego, syna Marka i brata Kacpra, wcielił się Andrzej Nejman. Poza "Złotopolskimi" aktor pojawił się jeszcze w kilku produkcjach, takich jak: "Poranek kojota", "Legenda" czy "Szaleńcy". Pracował także w dubbingu. Od 1998 roku związany jest z warszawskim teatrem Kwadrat, a od 2010 roku jest jego dyrektorem artystycznym. Prywatnie jest żonaty z Małgorzatą, z którą ma dwóch synów.

Andrzej Nejman Fot. kadr z serialu 'Złotopolscy', TVP, KAPiF

Ewa Ziętek debiutowała u Wajdy, ale kariera sporo ją kosztowała

W ubiegłym roku Ewa Ziętek świętowała 50-lecie kariery zawodowej. Ziętek nie ukrywa, że aktorstwo to jej prawdziwa pasja. Miała zaledwie 18 lat, kiedy zagrała w "Weselu" Andrzeja Wajdy. Jednak także role w takich serialach, jak "Złotopolscy" i "Barwy szczęścia" przyniosły jej sporą popularność. Po latach aktorka przyznała, że intensywna kariera spowodowała, że nie była w stanie w pełni spełnić się w roli matki.

Ewa Ziętek Fot. kadr z serialu 'Złotopolscy', TVP, KAPiF

