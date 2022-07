Córka Doroty Gardias wróciła z wakacji. 9-latka zapozowała jej do uroczego zdjęcia

Dorota Gardias jest mamą Hanny, która przyszła na świat we wrześniu 2013 roku. Ojcem dziewczynki jest producent telewizyjny, Piotr Bukowiecki, z którym pogodynka była związana. Gardias nie ukrywa wizerunku pociechy w mediach społecznościowych, ale od dawna nie pokazywała zdjęć czy nagrań, na których widać dziewięciolatkę.

Teraz jednak dumna mama pochwaliła się, jak spędza wakacyjne chwile z córką. Na InstaStories gwiazdy TVN pojawiły się ujęcia, na których widać, jak Hanna zajada się pysznościami, a później się bawi. Dumna i stęskniona mama opatrzyła kadry wymownym wpisem:

Wróciła z długich wakacji. Strasznie tęskniłam - czytamy.

Hanna - córka Doroty Gardias Fot. Instagram/dorotagardias

Pogodynka nie zdradziła jednak, dokąd wyjechała jej córka i czy spędzała czas z ojcem, czy może jednak cieszyła się czasem spędzonym z rówieśnikami na koloniach. To, co jednak zwraca uwagę, to uśmiech i oczy Hanny - wygląda na to, że rezolutna dziewięciolatka odziedziczyła urodę po mamie i staje się do niej coraz bardziej podobna. Też to widzicie?

Dorota Gardias o córce

Przypomnijmy, że Gardias mówiła o córce, po występie w programie "Mask Singer", gdzie ukrywała się pod kostiumem Róży. Pogodynka zdradziła wówczas, że dopóki nie odpadła z show, nie mogła powiedzieć córce o tym, że bierze w nim udział. Ostatecznie jednak Hania była dumna z mamy.

Nawet nie wiecie, jak to przeżyła Hania. Płakała, śmiała się i dalej płakała... Ciągle pytała: mamo, to naprawdę ty? Moja myszeczka - zdradziła Gardias.

