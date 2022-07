29 lipca 2021 roku Zofia Zborowska urodziła córkę. Aktorka nie zdecydowała się, by pokazywać jej wizerunek w mediach, co nie oznacza, że nie publikuje rodzinnych kadrów. Gwiazda stanęła przed niemałym wyzwaniem. Ze względu na pracę nie mogła zabrać ze sobą córki i o pomoc w opiece poprosiła babcię, Marię Winiarską. Jak sama przyznała, tym razem nie chciała fatygować męża, ponieważ chciała, by odpoczął. Rodzicielka Zborowskiej jej podpadła. Nowe wideo aktorki jest prawdziwym hitem!

Maria Winiarska podpadła Zofii Zborowskiej. Poszło o pomoc w opiece nad córką

Zofia Zborowska zaskarbiła sobie ogromną sympatię fanów za poczucie humoru i dystans do samej siebie. Bardzo często dzieli się z internautami prześmiewczymi filmikami, które odnoszą się do jej życia. Niedawno Andrzej Wrona padł ofiarą jej żartów, a teraz przyszła kolej na Marię Winiarską, która sama dała aktorce pretekst.

Ten moment, kiedy prosisz babcię o pomoc, bo masz rano pracę, a chcesz, żeby mąż się wyspał - napisała aktorka, dodając - #babcianamedal.

Na nagraniu widać, jak Maria Winiarska śpi w najlepsze, a to Andrzej Wrona zajmuje się córką. Aktorka ucięła sobie drzemkę i w smacznym spaniu nie przeszkadzały jej nawet odgłosy cymbałków, którymi bawiła się Nadzieja.

Zobacz wideo Zofia Zborowska poprosiła mamę o pomoc w opiece nad córką. Maria Winiarska podpadła

Wideo Zborowskiej rozbawiło fanów, którzy przyznali, że podobnie sytuacja wygląda w ich domach.

Babcia wczuła się w klimat.

Ktoś się wyspać musiał, akurat padło na babcię.

Uwielbiam. Historia mojego życia - pisali internauci.

Nie jest tajemnicą, że Maria Winiarska i Zofia Zborowska mają bardzo bliskie relacje, a aktorka w każdym momencie może liczyć na swoją rodzicielkę, która tym razem była jednak wyjątkowo zmęczona. Mamy nadzieję, że po Marii Winiarskiej Andrzej Wrona też zaznał odrobiny snu.